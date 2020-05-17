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Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Sanal fuarlarımıza 1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlıyoruz
 17 Mayıs 2020 10:10
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Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen fuar organizasyonlarının hayata geçirilmesi için düzenlenen sanal fuarlara 1-3 Haziran'da ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlayacaklarını, 22-26 Haziran'daki "Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı"nı da yerli ve milli yazılımın katkısıyla yapacaklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı, salgın sürecinde ertelenen ya da iptal edilen fuarları sanal ortama taşıyor.

Bu kapsamda 1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlayacak sanal fuar organizasyonu, 22-26 Haziran tarihlerinde yerli ve milli yazılımın katkılarıyla gerçekleştirilen "Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı" ile devam edecek.

Bakan Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının küresel ölçekte kısıtlandığını, ticaret fuarlarının da ertelendiğini ya da iptal edildiğini söyledi.

Bu süreçte dijital pazarlama yöntemlerinin ve sanal ticaret platformlarının daha önemli hale geldiğini dile getiren Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak bu gelişmelerin dışında kalmadan, ihracatçı birlikleriyle koordinasyon halinde başarıyla gerçekleştirmeye devam ettikleri sanal ticaret heyetleri organizasyonlarının ardından sanal fuar çalışmalarını da başlattıklarını bildirdi.

Pekcan, sanal fuarlarla katılımcı firmaların ve ürünlerinin tanıtımının, bu firmalar ve alıcılar arasında online seminer ve ikili görüşmeler ile panel gibi ticareti geliştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin, 7 gün 24 saat esasıyla dijital platforma taşınacağını belirterek, şunları kaydetti.

"Sanal fuarlarımıza 1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı 'Shoedexpo' ile başlıyoruz. Dijital pazarlama yöntemlerinden sanal ticaret fuarlarını firmalarımıza tanıtmak ve firmalarımızın bu platformlarda küresel rakiplerinden önce yer almasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Ege İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği düzenlenecek bu fuarda 30 katılımcı firmamızla yurt dışındaki 250 profesyonel alıcıyı buluşturacağız. Firmalarımız, fuarda sonbahar-kış sezonu için hazırlanmış koleksiyonlarını dijital platformda dünya ile buluşturacak ve küresel alıcı firmalarla web üzerinden online ikili iş görüşmeler gerçekleştirecek."

- Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı

Pekcan, 22-26 Haziran tarihlerinde Bakanlığın koordinasyonu, Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş birliğinde "Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı"nın da düzenleneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yerli ve milli yazılım katkısıyla hazırlanan bu fuarla ziyaretçilere fuar alanını 3 boyutlu gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşmelerine imkan tanınacak. Bunun yanı sıra 4 dilde çeviri hizmeti verilecek fuarda 100'ün üzerinde tarım makineleri ihracatçımızı, 300'den fazla küresel alıcıyla buluşturacağız."

- "Sanal fuarların desteklenmesi için çalışma başlattık"

''Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik devlet desteklerine sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarları da eklemek için çalışma başlattı'' bilgisini veren Pekcan, "Salgının sosyal izolasyonu mecbur kıldığı bu günlerde ticareti geliştirmemizdeki engelleri firmalarımızla iş birliği içinde bu kez dijital platformlarla aşacağız. Bakanlığımız bu gibi çalışmalarda öncü rolünü tüm hızıyla sürdürmeye, ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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