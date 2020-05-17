1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak

"Bu yıl sonunda yapımını tamamlamayı hedeflediğimiz Millet Bahçesi, sadece Ankara ve Türkiye'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir proje. Hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi, çok önemli bir kültür aksını halkımıza, Türkiye'ye kazandırmış olacağız
 17 Mayıs 2020 10:15
Yazdır
Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nin yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini, dünyada eşi benzeri olmayan bir projenin Türkiye'ye kazandırılacağını belirtti.

Kurum, geçen yıl yapımına başlanan AKM Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu, gazetecilere açıklama yaptı.

Millet Bahçesi'nin 637 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını bildiren Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Ankara'ya yeşil alan ve kültür koridoru kazandırılacağını söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi'nin yapımına başlandığını bildirerek, "Bu yıl sonunda yapımını tamamlamayı hedeflediğimiz Millet Bahçesi, sadece Ankara ve Türkiye'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir proje. Hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi, çok önemli bir kültür aksını halkımıza, Türkiye'ye kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Millet Bahçesi içerisinde, kır lokantalarının, Millet Kütüphanesinin, Millet Kıraathanesinin olacağını anlatan Kurum, Millet Bahçesi'nde fuarların düzenleneceği alanlar ile 1100 araçlık kapalı otoparkın da yer alacağını dile getirdi.

- "Macera parkları ve oyun alanlarında keyifli anlar yaşanacak"

Millet Bahçesi'nde 6 bin metrekarelik biyolojik gölet kurulacağını, burada ışık ve ses gösterilerinin yapılacağını ifade eden Kurum, her yaş grubundan vatandaşın vakit geçirebileceği bölümlerin oluşturulacağını, macera parklarında, oyun alanlarında da çocukların keyifli anlar yaşayacağını kaydetti. Murat Kurum, 1,5 kilometre uzunluğunda teleferiğe sahip olacak alanın yürüyüş ve bisiklet yollarıyla da donatılacağını bildirdi.

Millet Bahçesi'nde, il tanıtım günlerinin yapılacağı tesislerin, çiftçiden direkt ürün alınabilecek organik pazarların da inşa edileceğini aktaran Kurum, 5 bin kişi kapasiteli konferans salonu ile 1000 kişilik caminin de yapılacağını belirtti.

Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin yanı sıra başkentte 12 millet bahçesi projesi bulunduğunu, bunlar tamamlandığında Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artacağını, yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanın başkente kazandırılacağını vurguladı.

- Türkiye genelindeki Millet Bahçesi yapımları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:

"81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle tüm Türkiye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 70 ilde 45 milyon metrekarelik alanda çalışmalarımızı başlattık, bunlar içinde 204 millet bahçesi projesi yürütülmektedir. Bu 204 millet bahçesinin 22'sinin yapımı tamamlandı."

Yapımı tamamlanan 13 millet bahçesinin açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Kurum, 9'unun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşın kullanımına sunulacağını dile getirdi.

Kurum, amaçlarının yeşil alan sayısını artırmak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye genelinde yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle de mücadele ettiklerini kaydetti.

Millet bahçelerinin, doğal afetlerde toplanma alanı olarak kullanılacağını anlatan Kurum, İstanbul ve Ankara'daki büyük ölçekli millet bahçelerinin de bu amaçla kullanılabilmesine yönelik alt yapının da hazırlandığını aktardı. Bakan Kurum, millet bahçelerinde "Sıfır Atık Projesi"nin de yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Kurum'un incelemede bulunduğu AKM Millet Bahçesi'nin proje görsellerini paylaştı.

- AKM Millet Bahçesi'nin özellikleri

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi
17 Mayıs 2020 10:53		 Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı
17 Mayıs 2020 10:51
Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza
17 Mayıs 2020 10:30		 İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
17 Mayıs 2020 09:33
Sahte seyahat belgesiyle yakalanan 12 kişiden birinde virüs çıktı
17 Mayıs 2020 09:15		 Antalya'da deniz üzerindeki sarı görüntünün nedeni ortaya çıktı
16 Mayıs 2020 23:06
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16 Mayıs 2020 22:36		 Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı
16 Mayıs 2020 22:30
Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı
16 Mayıs 2020 21:30		 Sıcak hava Toros Dağları'nın karını eritti
16 Mayıs 2020 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - Bakanlıktan yeni hizmet: Sağlıklı Beslenme Hattı11:23 - '1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor11:19 - Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi11:15 - Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış11:13 - En çok genç bu illerde yaşıyor11:09 - Vatandaş, kolluk kuvvetlerinde en çok görevi kötüye kullanmadan şikayetçi10:59 - Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik10:53 - Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi10:51 - Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı10:44 - Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı
10:33 - Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada10:30 - Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza10:27 - Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı: İzolasyon merkezleri10:19 - İTO'dan Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılsın talebi10:15 - Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak10:10 - Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak10:06 - Kamu bankalarından bankacılık dersi09:56 - Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ya olacağız ya öleceğiz 1
bülent arınç'ın camilerden okunan dualardan rahatsız olması 3
zulema zahir 1
15.05.2020 hdp'li 5 belediyeye kayyum atanması 2
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
keskin bıçak 2
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
kısa çalışma ödeneği 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
macarena ferreiro 1
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam