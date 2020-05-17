1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233'e çıktı.
 17 Mayıs 2020 10:33
Yazdır
Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 313 bin 266 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 813 bin 14 kişi de iyileşti.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 507 bin 773 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 90 bin 113 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (276 bin 505), Rusya (272 bin 43), İngiltere (240 bin 161), Brezilya (233 bin 511), İtalya (224 bin 760), Fransa (179 bin 365), Almanya (176 bin 224), Türkiye (148 bin 67), İran (118 bin 392), Hindistan (90 bin 927), Peru (88 bin 541), Çin (82 bin 947), Kanada (75 bin 864), Belçika (54 bin 989), Suudi Arabistan (52 bin 16), Meksika (47 bin 144), Hollanda (43 bin 870), Şili (41 bin 428), Pakistan (40 bin 151), Ekvador (32 bin 763), Katar (30 bin 972), İsviçre (30 bin 572), İsveç (29 bin 677), Portekiz (28 bin 810), Belarus (28 bin 681), Singapur (27 bin 356), İrlanda (24 bin 48), Birleşik Arap Emirlikleri (22 bin 627) ve Bangladeş (20 bin 995)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 34 bin 466, İtalya 31 bin 763, Fransa 27 bin 625, İspanya 27 bin 563, Brezilya 15 bin 662, Belçika 9 bin 5, Almanya 8 bin 27, İran 6 bin 937, Kanada 5 bin 679, Hollanda 5 bin 670, Meksika 5 bin 45, Çin 4 bin 633, Türkiye 4 bin 96, İsveç 3 bin 674, Hindistan 2 bin 872, Ekvador 2 bin 688, Rusya 2 bin 537, Peru 2 bin 523, İsviçre 1879, İrlanda 1533, Portekiz 1203, Pakistan 873, Şili 421, Bangladeş 314, Suudi Arabistan 302, Birleşik Arap Emirlikleri 214, Belarus 160, Singapur 22 ve Katar 15."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
17 Mayıs 2020 07:11		 İtalya kademeli normale dönüşü hızlandırıyor
17 Mayıs 2020 01:54
Çin'den umut verici aşı haberi
16 Mayıs 2020 17:34		 ABD'de savaş uçağı düştü
15 Mayıs 2020 22:59
ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci virüs dalgası
15 Mayıs 2020 22:31		 DSÖ'den Avrupa'ya uyarı: Daha ölümcül ikinci dalgaya hazırlıklı olun
15 Mayıs 2020 21:45
DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez
15 Mayıs 2020 15:08		 Hollanda'da tedavisine son verildi, Türkiye'ye gönderildi
14 Mayıs 2020 18:25
Rusya'da koronavirüse yakalanan iki bakan iyileşti
14 Mayıs 2020 16:41		 İngiltere'de yeni yüzde 100 doğruluk payı olan koronavirüs testi
14 Mayıs 2020 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - Bakanlıktan yeni hizmet: Sağlıklı Beslenme Hattı11:23 - '1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor11:19 - Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi11:15 - Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış11:13 - En çok genç bu illerde yaşıyor11:09 - Vatandaş, kolluk kuvvetlerinde en çok görevi kötüye kullanmadan şikayetçi10:59 - Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik10:53 - Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi10:51 - Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı10:44 - Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı
10:33 - Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada10:30 - Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza10:27 - Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı: İzolasyon merkezleri10:19 - İTO'dan Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılsın talebi10:15 - Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak10:10 - Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak10:06 - Kamu bankalarından bankacılık dersi09:56 - Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
montesorri yatak 3
petunya 4
dhkp-c'li sanığa destek tweeti atan hakim 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
zulema zahir 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
ibb'nin muhtarlara telefon hediye etmesi 3
benzin fiyatlarına zam 2
kısa çalışma ödeneği 1
sensörlü lamba 2
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam