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Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
 17 Mayıs 2020 10:44
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Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı

Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylamışda; 'Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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