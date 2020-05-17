1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı

Yüksekova'da bir çocukta korona çıkınca Suüstü köyü giriş çıkışlara kapatıldı
 17 Mayıs 2020 10:51
Yazdır
Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı bir köy, korona virüsün çıkması üzerine tedbir kapsamında giriş çıkışlara kapatıldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde dün rahatsızlanan ve hastaneye götürülen 4 çocuktan birinin korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Suüstü köyüne tedbir amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri de köyün girişinde güvenlik önlemi aldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, vakanın görüldüğü evi ve riskli görülen evlerin karantinaya aldığını belirterek, "Bulaşma riski olan evleri ve olabilecek köyleri tespit çalışmaları devam ediyor. Bu durumun sonucunda farklı vakaların da çıkması halinde geniş çaplı önlemler alacağız. Halk sağlığı ekiplerimiz ne önerirse biz ona göre idari tedbirlerimizi alacağız. Lakin sürecin ne kadar olacağı çıkacak vakalara göre değişebilir" dedi.

7 yaşındaki bir çocuğun testinin pozitif çıktığını ifade eden köy muhtarı Bedirhan Oğuz ise, "Jandarma ve sağlık ekiplerini aradık. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını tuttu. Sağlık ekipleri de önce 35 kişiye, ardından geç saatlere kadar 20 haneye tekrar test yaptı. Ateşler ölçüldü. Herhangi bir vakaya rastlanılmadı. Şu anda bir vakamız var, inşallah başka vakamız olmaz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi
17 Mayıs 2020 10:53		 Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza
17 Mayıs 2020 10:30
Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak
17 Mayıs 2020 10:15		 İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
17 Mayıs 2020 09:33
Sahte seyahat belgesiyle yakalanan 12 kişiden birinde virüs çıktı
17 Mayıs 2020 09:15		 Antalya'da deniz üzerindeki sarı görüntünün nedeni ortaya çıktı
16 Mayıs 2020 23:06
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16 Mayıs 2020 22:36		 Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı
16 Mayıs 2020 22:30
Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı
16 Mayıs 2020 21:30		 Sıcak hava Toros Dağları'nın karını eritti
16 Mayıs 2020 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - Bakanlıktan yeni hizmet: Sağlıklı Beslenme Hattı11:23 - '1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor11:19 - Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi11:15 - Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış11:13 - En çok genç bu illerde yaşıyor11:09 - Vatandaş, kolluk kuvvetlerinde en çok görevi kötüye kullanmadan şikayetçi10:59 - Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik10:53 - Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi10:51 - Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı10:44 - Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı
10:33 - Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada10:30 - Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza10:27 - Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı: İzolasyon merkezleri10:19 - İTO'dan Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılsın talebi10:15 - Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak10:10 - Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak10:06 - Kamu bankalarından bankacılık dersi09:56 - Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bugün de böyle olsun 1
ton balığı 2
sen böylesin işte 4
Emel Müftüoğlu 2
hasan tahsin 3
Can sıkıntısına başlık açmak 2
ceyhun yılmaz 2
Yorum yasağı 4
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
Uyku 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam