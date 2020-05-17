Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı bir köy, korona virüsün çıkması üzerine tedbir kapsamında giriş çıkışlara kapatıldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde dün rahatsızlanan ve hastaneye götürülen 4 çocuktan birinin korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Suüstü köyüne tedbir amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri de köyün girişinde güvenlik önlemi aldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, vakanın görüldüğü evi ve riskli görülen evlerin karantinaya aldığını belirterek, "Bulaşma riski olan evleri ve olabilecek köyleri tespit çalışmaları devam ediyor. Bu durumun sonucunda farklı vakaların da çıkması halinde geniş çaplı önlemler alacağız. Halk sağlığı ekiplerimiz ne önerirse biz ona göre idari tedbirlerimizi alacağız. Lakin sürecin ne kadar olacağı çıkacak vakalara göre değişebilir" dedi.

7 yaşındaki bir çocuğun testinin pozitif çıktığını ifade eden köy muhtarı Bedirhan Oğuz ise, "Jandarma ve sağlık ekiplerini aradık. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını tuttu. Sağlık ekipleri de önce 35 kişiye, ardından geç saatlere kadar 20 haneye tekrar test yaptı. Ateşler ölçüldü. Herhangi bir vakaya rastlanılmadı. Şu anda bir vakamız var, inşallah başka vakamız olmaz" ifadelerini kullandı.