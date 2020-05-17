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Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik

Otomatik şanzımanlı otomobiller bu dönemde satışlardan 86 bin 519 adetle yüzde 71,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 34 bin 936 adetle yüzde 28,8 pay aldı
 17 Mayıs 2020 10:59
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Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik

Bu yılın ilk dört aylık döneminde hibrit otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 37,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 79,7 arttı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine gore satışlar yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari arac pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulastı.

- Motor tiplerine göre satış sıralaması

Söz konusu dönemde otomobil pazarı motor tipine gore değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satısları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay aldı.

Dizel otomobil satısları 54 bin 1 adetle yüzde 44,5 pay, otogazlı otomobil satısları 5 bin 361 adetle yüzde 4,4 pay aldı. Hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı ise yüzde 3,03 oldu.

Benzinli otomobil satışları nisan sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,5, otogazlı otomobil satışları yüzde 55,5 ve dizel otomobil satışları da yüzde 6 artış gösterdi.

Nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satısı gerceklesti. Böylece, bu yılın ilk dört aylık döneminde hibrit otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 37,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 79,7 artış gösterdi.

Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde kaydedildi.

- Otomatik vites tercihi devam ediyor

Diğer yandan verilere göre, otomatik vites otomobile ilgi devam ediyor.

2019 yılınının ocak-nisan döneminde 60 bin 149 adet otomatik vites otomobil satışı yapılırken, bu satışların toplam satışlardaki payı yüzde 64,5 olarak belirlenmişti.

Bu yılın aynı döneminde ise otomatik vites 86 bin 519 otomobil satıldı ve otomatik vites otomobillerin toplam satışlardaki payı da yüzde 71,2'ye yükseldi.

Manuel şanzımanlı otomobiller ise 34 bin 936 adetle yüzde 28,8 pay aldı.

- Kasa tiplerine göre satışlar

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise nisan sonunda en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 36 bin 129 adet satıs ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satıs ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac pazarı govde tipine gore, van govde tipi yüzde 75,1 payla en cok tercih edilen govde tipi olurken, kamyonet govde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.

2020 ocak-nisan dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

MOTOR TİPİ 2019 Nisan SonuAdet Pay (%) 2020 Nisan SonuAdet Pay (%)

Değişim(%)
Benzin 35.994 38,6 58.146 47,9 61,5
Dizel 50.930 54,6 54.001 44,5 6,0
Otogaz 3.448 3,7 5.361 4,4 55,5
Hibrit 2.792 3,0 3.832 3,2 37,2
Elektrik 64 0,1 115 0,1 79,7
Toplam 93.228 100,00 121.455 100,00 30,3
Anadolu Ajansı
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