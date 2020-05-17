Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara'da görülen davada yargılandığı sırada örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığının tespit edilmesinin ardından tutuklanan astsubay İlyas Kaytancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı tespit edilen astsubay İlyas Kaytancı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kamuya acık ve birbirinden bagımsız market/bufe/kırtasiye/lokanta benzeri çeşitli isletmelerdeki ucret karsılıgı kullanılan sabit hat ve ankesorlu hatlarla ilgili yapılan çalışmalara ayrıntılı olarak yer verildi.

Çalışma sonucunda sanık Kaytancı'nın ardışık aranma kaydının bulunduğu belirtilen iddianamede, sanıkla ilgili yapılan adli sorusturma kapsamında gözaltına alınarak, 23 Eylül 2019 tarihinde tutuklandıgı hatırlatıldı.

- "Operasyonel hat" ile örgütün tepe yöneticileriyle irtibat

İddianamede sanığın kullandığı cep telefonu hattının, 6 sabit hattan muhtelif tarihlerde 2'si ardısık olmak kaydıyla toplamda 25 defa arandıgı, sanıktan once ve sonra ardısık sekilde aranan kisilerin FETO/PDY teror orgutunden islem kaydı bulunan asker veya sivil sahıs olduklarının belirlendiği anlatılarak, "Aramaların gorev yaptıgı yerle uyumlu oldugu, bu nedenle de yapılan aramaların orgutsel talimat ve aramalar kapsamında kaldıgı, bu suretle de suphelinin orgutun mahrem yapılanmasıyla irtibat halinde bulunmak suretiyle uzerine atılı sucu isledigi anlasılmıstır." denildi.

Sanığın FETO/PDY teror orgutu mahrem imamı oldugu tespit edilen Eyup Altun isimli sahısla irtibatının bulundugu, sanığın mahrem imamla "05316...." numaralı "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hattını kullanarak irtibat sagladıgı vurgulanan iddianamede, yine aynı GSM hattı ile orgutun tepe yoneticileriyle irtibatlı bulunan kisilerle iletisim kuruldugu kaydedildi.

Sanığın alınan ilk ifadesinde orgut yapısından hic bahsetmedigi, kendi istegiyle alınan ikinci ifadesinde ise ustu ortulu sekilde bir orgut imamından ve bu imamın kendisine verdigi bir GSM hattı ve telefondan bahsettigi anlatılan iddianamede, sanık tarafından da beyan edildigi uzere orgutsel gorusme yapılmak icin kendisine verilen hatla aile ve orgut imamı dısında kimseyle gorusme yapmadıgını belirttigi, fakat yapılan inceleme sonucunda FETO/PDY teror orgutu ile irtibat ve iltisaklı kisilerle gorustüğünün belirlendiği kaydedildi.

Sanığın alınan savunmasında, uzerine atılı sucla ilgili olarak her ne kadar kısmen beyanlarda bulundugu ancak sanığın bu yondeki beyanlarının hakkındaki tum iddiaları karsılar bicimde olmadıgı, bu yondeki savunmaların kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yonelik beyanlar oldugu, bu nedenle de savunmasının etkin pismanlık hukumleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen iddianamede, toplanan deliller kapsamında sanık Kaytancı'nın "FETO/PDY silahlı teror orgutu uyeligi" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olayın geçmişi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık hakkında görülen davanın tutuksuz sanıklarından olan astsubay İlyas Kaytancı "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı tespit edilen İlyas kaytancı gözaltına alınarak, 25 Eylül 2019'da çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Ankara'da görülen dava kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde verilen kararda ise, 24 kişi beraat ederken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına aralarında İlyas Kaytancı'nın da bulunduğu 2 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.