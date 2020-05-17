1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi

Kovid-19 sürecinde sıfır aracın yanı sıra ikinci el araç piyasasında da online işlemlere ilgi gösteriliyor. Bu dönemde oto ekspertiz firmaları da online randevu sistemine geçerek salgınla mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor
 17 Mayıs 2020 11:19
Yazdır
Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internetten alışverişe ve online yapılan işlemlere ilginin arttığı bu dönemde, otomobil almak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği oto ekspertizler de salgınla mücadele kapsamında online randevuyla hizmet veriyor.

Tüm dünyayı sarsan ve hızla tüm ülkelere yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle internet üzerinden alışverişe ve online işlemlere ilgi ilgi giderek artıyor. Bu durumun yansımaları otomotiv sektöründe de görülüyor.

Bu süreçte bazı firmalar online ortamda yüzlerle ifade edilebilen sayılarda sıfır araç satışı gerçekleştirerek, müşteriye evden çıkmasına gerek kalmadan aracını teslim etti.

Sıfır aracın yanı sıra ikinci el araç piyasasında da online işlemlere ilgi gösteriliyor. Satın alma alışkanlıklarının değişmesi sayesinde tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mevcut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfalarında inceleyebilme imkanına sahip oluyor.

Kurumsal ve bağımsız ekspertiz firmalarından alınmış raporlar tüketiciye güven verirken, alıcının araç konusunda soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Bu dönemde ekspertizler de online randevu sistemine geçerek Kovid-19'la mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor.

- "Sıra beklemeden işlemler tamamlanıyor"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, dünyanın ve Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde, oto ekspertiz taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Müşterilerimizin randevularını mutlaka şubelerimize gelmeden önce internet sitemiz üzerinden veya çağrı merkezimiz aracılığıyla almalarını rica ediyoruz. Bu sayede şubelerimizde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak hem müşterilerimiz hem de çalışan personellerimiz için gereken sağlıklı süreci koruyabiliyoruz." diye konuştu.

Müşterilerin randevu sistemiyle kendilerine uygun gün, saat, lokasyon ve paketleri hızlı bir şekilde tercih ederken şubelerde sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabildiklerine dikkati çeken Ayözger, "Online randevu sistemine artan ilgiyle birlikte tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mevcut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfalarında inceleyebilme imkanına sahip oluyor." dedi.

TÜV SÜD D-Expert'in oto ekspertiz noktalarında virüse karşı hem çalışanlar hem de müşterilerin sağlığı için gereken önlemlerin alındığını aktaran Ayözger, bu önlemleri hem müşteri hem de çalışanlar açısından ikiye ayırarak detaylı şekilde uyguladıklarını söyledi.

- "Ekspertiz firmaları da zor zamanlardan geçmeye başladı"

Ozan Ayözger, Kovid-19 salgınının ikinci el araç sektörüne etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Her sektörde yaşanan yavaşlamanın ikinci el araç sektöründe de görüldüğünü dile getiren Ayözger, şunları kaydetti:

"İkinci el araç satışlarının azalmasıyla ekspertiz firmaları da zor zamanlardan geçmeye başlamıştır. Bununla birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişmiş ve ikinci el araç sektöründe online satış platformlarından yapılan satışlar salgın öncesi döneme göre azalmış olmasıyla birlikte geçen yıllara göre artış göstermiştir."

- "Alınacak önlemler sayesinde ikinci el araç ticareti de hızla toparlanır"

Sektörde normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağına yönelik öngörüsünü de paylaşan Ozan Ayözger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim kurulunun tavsiyeleri ve hükumetimizin belirlediği normalleşme planıyla beraber hem ikinci el araç hem de ekspertiz sektöründe az da olsa hareket başlamıştır. Salgın öncesi döneme hızla dönmemiz beklenemezken, yeni normale alışma süreci kapsamında önümüzdeki 2 ay içerisinde alınacak önlemler sayesinde ikinci el araç ticaretinin de toparlanacağını düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik
17 Mayıs 2020 10:59		 Aracı olanlar dikkat! Araçlarınızın aküsü boşalabilir
13 Mayıs 2020 19:11
Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor
13 Mayıs 2020 11:21		 İkinci el otoda nisanda en çok satılanlar belli oldu
12 Mayıs 2020 11:23
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
11 Mayıs 2020 11:15		 'Türkiye deposunu 'ucuz petrolle' fulledi'
11 Mayıs 2020 08:30
İlk dört ayda en çok bu araçları aldık
10 Mayıs 2020 11:08		 Otomotivcilerin yıl sonu otomotiv pazar tahmini 500 bin adet
06 Mayıs 2020 16:28
Otomotiv pazarı ocak-nisan döneminde yüzde 26,3 arttı
06 Mayıs 2020 12:59		 Türkiye'de 3 ayda trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden
06 Mayıs 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:27 - Bakanlıktan yeni hizmet: Sağlıklı Beslenme Hattı11:23 - '1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor11:19 - Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi11:15 - Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış11:13 - En çok genç bu illerde yaşıyor11:09 - Vatandaş, kolluk kuvvetlerinde en çok görevi kötüye kullanmadan şikayetçi10:59 - Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik10:53 - Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi10:51 - Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı10:44 - Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı
10:33 - Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada10:30 - Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza10:27 - Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı: İzolasyon merkezleri10:19 - İTO'dan Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılsın talebi10:15 - Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak10:10 - Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak10:06 - Kamu bankalarından bankacılık dersi09:56 - Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Nevşehirliler, arabalarından Müslüm'ü izlediler
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
bugün de böyle olsun 1
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
ceyhun yılmaz 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 12
açıl susam açıl 4
15.05.2020 hdp'li 5 belediyeye kayyum atanması 2
ömür dediğin 3
ibb'nin muhtarlara telefon hediye etmesi 3
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam