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'1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında BTK Akademi'ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor
 17 Mayıs 2020 11:23
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'1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "1 Milyon Yazılımcı Projesi" kapsamında bugüne kadar yapılan 451 bin başvurudan BTK Akademi'ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor.

Söz konusu eğitimin verildiği BTK Akademi, 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 2020 yılı şubat ayında BTK ana yerleşkesinde halkın hizmetine açıldı.

Merkez Binasında 1 eğitmen odası ile 5 teknoloji eğitim sınıfının yer aldığı BTK Akademi bünyesinde oluşturulan Online Eğitim Portalına ise "btkakademi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Eğitimlerin ücretsiz verildiği BTK Akademi Online Eğitim Portalına, e-Devlet şifresiyle giriş yapılıyor. Portalda 13 farklı kategori altında 85 konu başlığında, 1200 bölüm toplam 49 bin dakika çevrimiçi eğitim verilebiliyor.

- Yetişmiş insan gücüne ihtiyaç çok fazla

Bilgi teknolojilerinde yetişmiş insan gücü açısından ABD, Çin ve Hindistan sektörün lokomotif ülkeleri konumunda bulunuyor. Almanya, İngiltere gibi AB ülkeleri, 2020 sonuna kadar 1 milyon yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de ise yazılımcı sayısı şu an itibarıyla 140 bin civarında bulunuyor. Bilgi teknolojilerinin her alanda çok daha fazla kullanılmasından kaynaklı bu alandaki yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artarken, birçok şirket bu ihtiyacını Hindistan, Çin ve Avrupa ülkeleri üzerinden karşılamaya başladı.

Sınırlı sayıda yazılımcı olmasından kaynaklı olarak yazılımcılar, bir projede hem sistem analisti, yazılım testçisi, hem proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı hem tasarım uzmanı hem de güvenlik uzmanı gibi birçok rolü aynı anda üstleniyor. Yazılımcılar açısından bu hem çok yorucu hem de işin kalitesini düşüren sorun haline gelirken, Türkiye'nin yazılımcı sayısını arttırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "1 Milyon Yazılımcı Projesi" başlatıldı.

- Eğitimler ücretsiz veriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 2023'e kadar bu alanda 1 milyon yeni istihdam sağlaması amaçlıyor. Bugüne kadar 451 bin başvurunun gerçekleştiği projede BTK Akademi'ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor.

BTK Akademi Online Eğitim Portalı'ndan ücretsiz verilen eğitimi almak isteyen her Türk vatandaşı, portala e-Devlet üzerinden giriş sağlayabiliyor.

Portaldaki toplam 49 bin dakika eğitimin, 44 bin 83 dakikası bilgi teknolojileri alanında olan 19 eğitimden oluşurken, eğitmenler de benzer platformlarda eğitim verenlerden en yüksek beğeni alanlardan seçildi.

Projede hem giriş seviye hem de ileri seviyede eğitimler veriliyor. Giriş seviye eğitimlerinde, asgari lise mezunu olan, bilgi teknolojileri alanına yatkın ve meraklı kişiler hedefleniyor. İleri seviye eğitimler ise sektörde çalışan ve kendini ilgili konuda yetiştirmek isteyenlere yönelik hazırlandı.

- Eğitimler yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkacak

Toplamda 19 eğitimle başlayan, yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkacak eğitimlerle sektöre personel istihdamı sağlanacak.

BTK Akademi Online Eğitim Portalı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan CV bank ikonu da yer alıyor. Burada yer alan https://www.1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ adresindeki öz geçmişleri dolduranların BTK Akademi'de aldıkları eğitimler ve bunlara ait başarı puanları görüntülenecek. Böylece şirketler, kendilerine uygun adayları buradan bulabilecek.
Anadolu Ajansı
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