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Turizmciler 'Her şey dahil' sisteminde kararlı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: Sosyal medyada 'artık otellerde büfeleri, her şey dahili kaldırdılar' yönünde iddialar var. Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 644 bin turistin 15 milyonu 'her şey dahil' için geldi, bundan vazgeçemeyiz
 17 Mayıs 2020 11:44
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Turizmciler 'Her şey dahil' sisteminde kararlı

Turizm sektör temsilcileri, geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 644 bin turistin tamamına yakının tercih ettiği "Her şey dahil" sisteminin yeni dönemde de devam edeceğini öngörüyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Antalya'daki otellerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, sezona hazırlık çalışmaları sürüyor.

Personel ve misafirin sağlığını korumak için lobiden plajlara, odalardan asansörlere, restorandan tiyatro salonlarına kadar otelin tüm bölümlerinde yeniliklere gidiliyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, öncelikle salgından kurtulmak gerektiğini, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Herkesin özgürce gezmek, yaşamak ve seyahat etmek istediğini aktaran Atmaca, açıklanan sertifikasyonun önemli olduğunu bildirdi.

Özellikle personel arasında sosyal mesafeyi korumaya çalıştıklarını vurgulayan Atmaca, genel kullanım alanlarında sosyal mesafeyi korumanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "Her şey dahili kaldıralım' demek doğru değil"

Atmaca, sertifikasyon sisteminin daha hızlı hareket etmelerini sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada 'artık otellerde büfeleri, her şey dahili kaldırdılar' yönünde iddialar var. Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 644 bin turistin 15 milyonu 'her şey dahil' için geldi, bundan vazgeçemeyiz. Biz son 20 yılımızı 'her şey dahili' bu hale getirmek için uğraştık, yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Bugün her şey dahilden geçiyorum diyerek, her şey dahilden vazgeçemezsiniz, geçmemeliyiz. Çünkü tüm tesislerin yapısı buna uygun. Dünyada her şey dahili en iyi yapan ülke Türkiye, en iyi yapan il de Antalya. Bu konuda kitap yazabilecek tecrübeye sahibiz."

"Her şey dahil" uygulamasında da sosyal mesafe kriterlerine uyulmasının önemine dikkati çeken Atmaca, personelin ve müşterinin sosyal mesafesini koruyup daha hijyenik, dezenfekte ortamlarda hizmet verileceğini söyledi.

Atmaca, turistlerin havuza, denize girmeye, barda oturup bir şeyler içmeye, restoranda yemek yemeye geldiğini vurgulayarak, "Tatile gelecekler bunun için para harcıyor. O yüzden, 'pandemi süreci yaşanıyor, her şey dahili kaldıralım' demek doğru değil." dedi.

- "Hijyen ve sağlık odaklı uygulamalar olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da pandemi döneminde "her şey dahil" ile ilgili tartışmaları doğru bulmadığını kaydetti.

Her şey dahil sisteminin pazarın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Yağcı, "Burada tüketici eğilimleri ve talepleri doğrultusunda bakıyoruz. Dünyada en iyi uygulayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Misafir istediği sürece bu sistem devam edecektir, yeni dönemde de yerini koruyacaktır. Bu döneme özel hijyen ve sağlık odaklı uygulamaları var." diye konuştu

Otellerin sertifikasyon sistemine göre düzenleneceğini belirten Yağcı, her şey dahilin bu dönemde ilgi göreceğini kaydetti.

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay ise "Her şey dahil" sisteminin 30 yıldır Türkiye'de çok geliştiğini dile getirdi.

Bunun çok tercih edilen bir paket olduğuna işaret eden Kınay, "Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı. En iyi uygulayan ülke de Türkiye. Yerini korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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