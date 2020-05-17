MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok
|17 Mayıs 2020 12:07
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Maltepe'de bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada saat 01.00 sıralarında elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, "Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yangının çıktığı bina ile çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve olayı incelemek üzere idari tahkikat heyetinin görevlendirildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 çocuk annesi kadın 6. kattan yanarak yere düştü
17 Mayıs 2020 13:05
|Adıyaman'da trafik kazası: Aynı aileden 2 ölü,
17 Mayıs 2020 06:21
|Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
16 Mayıs 2020 19:16
|Kızını döverek öldüren baba, cezaevinde intihar etti
16 Mayıs 2020 17:43
|Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler
16 Mayıs 2020 14:55
|Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü
16 Mayıs 2020 14:46
|Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti
16 Mayıs 2020 14:43
|Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü
16 Mayıs 2020 14:33
|Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü
16 Mayıs 2020 12:04
|Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
16 Mayıs 2020 11:45