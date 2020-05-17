91 yıllık mayıs ayının hava sıcaklığı rekoru kırıldı
|17 Mayıs 2020 12:16
|Yazdır
Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.
Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te 38,7 derece ölçüldüğünü belirten Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38,8'e ulaştı. Kentte 91 yıllık rekor kırıldı. Sıcaklığın bir kaç saat içerisinde 40 dereceye ulaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz." dedi.
Güler, sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.
Öte yandan sıcak hava nedeniyle kentin üzerine nem bulutu çöktü. Nem bulutu nedeniyle uzaklardaki bina ve kenti çevreleyen dağlar görünmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve Sümela Manastırı açıklaması
17 Mayıs 2020 12:43
|Kilis'te bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
17 Mayıs 2020 12:34
|Bu emlakçının gülümseten ilanları ilgi çekiyor
17 Mayıs 2020 12:27
|Her gün bir sağlık çalışanını ücretsiz traş edecekler
17 Mayıs 2020 12:13
|Polis baba ile oğlu koronavirüsünü birlikte yendi
17 Mayıs 2020 10:53
|Bir çocukta korona çıkınca köy giriş çıkışlara kapatıldı
17 Mayıs 2020 10:51
|Sokağa çıkma yasağında saç ekim merkezine giden gençlere ceza
17 Mayıs 2020 10:30
|Bakan Kurum: Ankara AKM Millet Bahçesi yıl sonu tamamlanacak
17 Mayıs 2020 10:15
|Bursa İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
17 Mayıs 2020 09:33
|Sahte seyahat belgesiyle yakalanan 12 kişiden birinde virüs çıktı
17 Mayıs 2020 09:15