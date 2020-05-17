Kilis'te bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|17 Mayıs 2020 12:34
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakam Sertaç Kırçuval, yazılı açıklamasında, Hacılar köyünde bir vatandaşın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Kırçuval, "Olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca köyde yaşayanların neredeyse tamamının koronavirüslü hastayla temas öyküsü bulunduğu tespit edildiğinden, 31 Mayıs'a kadar köye giriş çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Son günlerde ilçede vaka sayılarında artış görüldüğünü bildiren Kırçuval, şunları kaydetti:
"Kamu kurumları olarak salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için tüm birimlerimizle her daim teyakkuz halindeyiz. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle hareket etmelerini, çok acil olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıktıklarında ise maske kullanmalarını ve sosyal mesafeye uymalarını özellikle rica ediyorum."
Kırçuval, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağını belirtti.
Öte yandan, köyün giriş çıkışları, özel kıyafetli jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgeye sadece görevlilerin girişine izin veriliyor.
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