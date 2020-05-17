Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve Sümela Manastırı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki ikinci etap restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, kaleyi en geç haziran sonunda ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Ersoy, bazı temaslarda bulunmak için geldiği turistik ilçede, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, kaleyi Müzeler Haftası'nda açmayı planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle bazı aksamalar yaşandığını dile getirdi.

Ekiplerin bu süreçte gelip gitmesinde ve malzeme tedarikinde birtakım sıkıntılar meydana geldiğin anlatan Ersoy, "Bodrum Kalesi'ni çok az bir gecikmeyle en geç haziran sonunda açacağız gibi gözüküyor. Böylece Bodrum'un sezonu da başlamış olur diye düşünüyorum. Paralelinde kaleyi de hizmete alırız diye düşünüyoruz. Zaten sona gelindi, şu an toparlanma kısmına geçildi. Hızlı bir şekilde sonuçlanır." diye konuştu.

Ersoy, Bodrum Kalesi'nde ilk etapta hem çevre düzenlemesi hem de duvarların düzenlenmesinin yapıldığını kaydetti.

Dünyanın en önemli batıklarından birinin de Bodrum Kalesi'nde olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Batığın olduğu bölgede çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Cam müzesi kısmında bir yenilik var. Birinci etabı geçen sene açılmıştı. Şimdi ziyaretçi uzun süre kalabilecek diyebilirim. Hendek civarında, top mazgallarının olduğu yerde yeni alanlar keşfedildi. Daha önce kullanılmayan atıl durumda olan yerlerde çevre düzenlemesiyle hem Bodrum'a hakim hem kaleye hakim köşeler de yaratıldı. Ziyaretçiler, çok daha keyifli bir Bodrum Kalesi ile karşılaşacak."

- "Sümela Manastırı mutlaka bu sezon açılıyor"

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına da değinen Ersoy, Kovid-19 salgını ve yoğun kaya kütleleriyle uğraşılmasının çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

Bölgede çok yoğun bir kış sezonu yaşandığını vurgulayan Ersoy, "Orada normal ekipler çalışamıyor, tırmanma ekipleri, dağcı ekipler çalışabiliyor. Sümela Manastırı'nı haziran sonu gibi veya temmuzda mutlaka açmayı hedefliyoruz. Birkaç sıkıntılı nokta kaldı ama bütün yoğunluğumuzu verdik mutlaka bu sezon açılıyor. 35-40 günlük bir gecikme olacak maalesef ama yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.