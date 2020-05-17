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2 çocuk annesi kadın 6. kattan yanarak yere düştü
Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi kadının oturduğu evin 6'ncı katından yanarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
|17 Mayıs 2020 13:05
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Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi kadının oturduğu evin 6'ncı katından yanarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede sabah saatlerinde 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının adete alev topu gibi yere düştüğü ve yere düştükten sonra da yanmaya devam ettiği görülüyor.
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