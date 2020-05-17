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Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var
 17 Mayıs 2020 13:11
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Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim alanında, öğretmenlerin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması, çocukların uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin velileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Aileler, hem salgın sürecine hem de sonrasına ilişkin önerilerini iletti. Okullarını, öğretmenlerini çok özleyen çocuklar da Selçuk'tan bazı isteklerde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel çocukların ebeveynlerinin katıldığı toplantıda, aileler isteklerini, sıkıntılarını, umutlarını Bakan Selçuk ile paylaştı.

"Hepiniz çok özel çocuklarla, çok özel bir hayatı yaşıyorsunuz." diyerek sözlerine başlayan Bakan Selçuk, ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Özel gereksinimli çocuklar için bugüne kadar birçok yayının paylaşıldığını, "Özelim Eğitimdeyim" adlı bir mobil uygulamanın hayata geçirildiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Selçuk, "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi" adlı kitabı da ilk kez velilere gösterdi.

- "Ödevimizi almak için bu toplantıları yapıyoruz"

"Salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürüldüğünü" bildiren Bakan Selçuk, normalleşme sürecinde okula uyumu kolaylaştırmak için yaptıkları planlamalar konusunda, şöyle konuştu:

"Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, ödevimizi alalım diye bu toplantıları yapıyoruz."

- "Çocuklarımızın sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz"

Evde kalma sürecinin özel çocuklar için daha zorlu geçtiğini aktaran anne ve babalar, bu dönemde öğretmenlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını, farklı materyaller ve birebir destekle sürecin yürüdüğünü anlattı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin okulların açılış takvimi ile aynı olup olmayacağı da gelen sorular arasında yer aldı. Bakan Selçuk, burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizdi. Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz." dedi.

- Tüm gün "okulu açacak mısınız?" sorusunu soruyor

Etkinlik kapsamında baba Mehmet İlkim önerilerini anlatırken, oğlu İbrahim bir an olsun gözlerini Bakan Selçuk'tan ayırmadı. İbrahim İlkim, kendisine nasıl olduğunu soran Selçuk'a "Okulu açacak mısınız?" diye sordu. İbrahim'in tüm gün boyunca aynı soruyu sorduğunu aktaran baba İlkim, "Yatıp kalkıp okul diyor. Çok özledi." diye konuştu.

Sakarya'da anne ve babasıyla bilgisayar karşısında bulunan paralimpik tekvando dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu olan Fahrettin Karabağ da madalyalarını Bakan Selçuk'a gösterdi. Karabağ, büyük bir mutlulukla yaptığı çalışmalarda kendisine destek olan antrenörüne, öğretmenlerine teşekkür etti.

Bakan Selçuk, "Dünya çapında, Avrupa çapında büyük işler yapmışsın. Asıl ben millet adına sana özel teşekkür ediyorum. Senin hatırın için her şeyi yaparım." diye yanıt verdi.

Buluşmada aileler ve çocuklar sayesinde pek çok şey öğrendiğini belirten Selçuk, "Salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için huzurunuzda söz veriyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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