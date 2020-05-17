Bisikletle işe giden güvenlik görevlisi trafik denetimine takıldı
|17 Mayıs 2020 13:26
|Yazdır
Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde trafik ve asayiş ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe'de denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki uygulama noktasında araçları tek tek durduran polis, gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olanların geçişlerine izin verildi. Denetimlere ulaşım aracı bulamayınca Fatih'teki evinden bisikletine binerek yola çıkan bir otelin özel güvenlik görevlisi de takıldı. Kilometrelerce yol katederek Dolmabahçe'ye gelen vatandaş, uygulama noktasında durduruldu. Motorlu araçların yanı sıra bisikletliyi de durduran ekipler, gerekli izin belgesini ve kimliğini kontrol etti. Kontrollerin ardından bisikletlinin geçişine izin verildi.
"Herhangi bir ulaşım aracı bulamadım"
Bisikletle denetime takılan Ercan Geziler, "Otobüs yoktu, Fatih'ten buraya
kadar bisikletle geldim. Yasak olmadığı zamanda kullanıyorum. Güzel oluyor,
hiç olmazsa hareket yapıyorsun" dedi.
Kısıtlama süresinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gaziantep Valisi: Kırsala gidenler ya virüs götürdü ya da virüs getirdi
17 Mayıs 2020 14:58
|Sağlık çalışanı kadın 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor
17 Mayıs 2020 14:42
|Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı
17 Mayıs 2020 14:14
|İnek otlatırken EBA canlı derse katılan kıza, Bakan Selçuk'tan övgü
17 Mayıs 2020 13:55
|Sokağa çıkar çıkmaz bakımını yaptığı mahalle camisine koştu
17 Mayıs 2020 13:49
|Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve Sümela Manastırı açıklaması
17 Mayıs 2020 12:43
|Kilis'te bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
17 Mayıs 2020 12:34
|Bu emlakçının gülümseten ilanları ilgi çekiyor
17 Mayıs 2020 12:27
|91 yıllık mayıs ayının hava sıcaklığı rekoru kırıldı
17 Mayıs 2020 12:16
|Her gün bir sağlık çalışanını ücretsiz traş edecekler
17 Mayıs 2020 12:13