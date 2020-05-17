1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engelli avukat, köpeği ile katıldığı Milyoner'e damga vurdu

Ekranların sevilerek izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli yarışmacı damga vurdu. Köpeği ile yarışmaya gelen Mustafa Keskin adlı yarışmacı azmi ve başarısıyla takdir topladı
 17 Mayıs 2020 13:33
Yazdır
Görme engelli avukat, köpeği ile katıldığı Milyoner'e damga vurdu

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyriciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

125 Bin TL soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu.

28 yaşında İstanbul'da yaşayan ve avukatlık yapan Mustafa Keskin Eskişehirli olup 11 yaşından itibaren görme engelli. Koç üniversitesinde hukuk okuyan Keskin bir enerji şirketinde avukatlık yapıyor.

Köpeği Tabs ile yarışmaya katılan Mustafa bey 125 Bin TL soruya kadar geldi ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Danimarka'da 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine tarçın dökülürken, 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine ne dökülür" sorusunu bilmeyen Keskin; 125 bin TL'lik soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi.

Keskin 60 Bin TL'nin sahibi oldu. Mustafa Keskin Twitter'da TT listesine girdi.

Köpeğinin eli ayağı olduğunu söyleyen Keskin her yere onunla gittiğini hatta köpeğinin metro duraklarını bile öğrendiğini söyledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temizlik görevlisi bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu
17 Mayıs 2020 14:50		 Eşini virüsten kaybeden kadın: Sadece iki kez markete gitmiştik
17 Mayıs 2020 14:35
En çok genç bu illerde yaşıyor
17 Mayıs 2020 14:18		 Yeni akım izole tatil
17 Mayıs 2020 14:02
Bilim Kurulu üyelerinden 'yaz tatili' uyarıları
17 Mayıs 2020 12:58		 Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı
17 Mayıs 2020 11:32
'1 milyon yazılımcı' için eğitimler hız kesmiyor
17 Mayıs 2020 11:23		 Bakan Koca'dan bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı
17 Mayıs 2020 10:44
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
17 Mayıs 2020 09:56		 Uzmanlar yanıtladı... Sıcak havalar virüsü etkiler mi?
17 Mayıs 2020 09:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - Gaziantep Valisi: Kırsala gidenler ya virüs götürdü ya da virüs getirdi14:53 - Terhis karantinası bugün başlıyor14:50 - Temizlik görevlisi bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu14:42 - Sağlık çalışanı kadın 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor14:38 - İntihar eden işçinin testi pozitif çıktı, ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı14:35 - Eşini virüsten kaybeden kadın: Sadece iki kez markete gitmiştik14:28 - Vefa Destek Grubu'na saldıranların suç dosyaları kabarık çıktı14:18 - En çok genç bu illerde yaşıyor14:14 - Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı14:11 - RTÜK'ten "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı habere yalanlama
14:02 - Yeni akım izole tatil13:55 - İnek otlatırken EBA canlı derse katılan kıza, Bakan Selçuk'tan övgü13:49 - Sokağa çıkar çıkmaz bakımını yaptığı mahalle camisine koştu13:33 - Görme engelli avukat, köpeği ile katıldığı Milyoner'e damga vurdu13:26 - Bisikletle işe giden güvenlik görevlisi trafik denetimine takıldı13:11 - Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle buluştu13:05 - 2 çocuk annesi kadın 6. kattan yanarak yere düştü12:58 - Dünya'da huzurevlerinde Covid'den ölüm oranı %70, Türkiye'de..
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
İçişleri'nden 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi
Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!
Turizm Bakanı Ersoy'dan 'dil sürçmesi' açıklaması
Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kawasaki hastalığı 2
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
Yorum yasağı 6
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
açıl susam açıl 1
nekşflikş 2
Emel Müftüoğlu 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 7
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam