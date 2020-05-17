Görme engelli avukat, köpeği ile katıldığı Milyoner'e damga vurdu

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyriciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

125 Bin TL soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu.

28 yaşında İstanbul'da yaşayan ve avukatlık yapan Mustafa Keskin Eskişehirli olup 11 yaşından itibaren görme engelli. Koç üniversitesinde hukuk okuyan Keskin bir enerji şirketinde avukatlık yapıyor.

Köpeği Tabs ile yarışmaya katılan Mustafa bey 125 Bin TL soruya kadar geldi ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Danimarka'da 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine tarçın dökülürken, 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine ne dökülür" sorusunu bilmeyen Keskin; 125 bin TL'lik soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi.

Keskin 60 Bin TL'nin sahibi oldu. Mustafa Keskin Twitter'da TT listesine girdi.

Köpeğinin eli ayağı olduğunu söyleyen Keskin her yere onunla gittiğini hatta köpeğinin metro duraklarını bile öğrendiğini söyledi.