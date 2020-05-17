Sokağa çıkar çıkmaz bakımını yaptığı mahalle camisine koştu
|17 Mayıs 2020 13:49
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün ikinci kez sokağa çıkma serbestliği getirilen yaşlılardan İmam İneç'in ilk işi, yılladır temizlediği caminin avlusunu süpürmek oldu.
Emekli polis memuru İneç (78), Yenimahalle Meydanı'ndaki caminin önünü süpürürken uzun süredir göremediği arkadaşlarıyla da sohbet etti.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan İneç, uzun süredir evde olduğunu, bugünkü serbestlik sayesinde dışarıya çıktığını söyledi.
Evdeki günlerini namaz kılıp dua ederek geçirdiğini anlatan İneç, "Biraz sıkılıyoruz ama elden gelen bir şey yok. Başkalarına bulaşmasın diye hem de kendimizi korumak için evdeyiz. İhtiyaçlarımızı çocuklarımız getiriyor. Evin önünde bahçe var, bazen oraya çıkıyorum. En çok arkadaşlarımı özlüyorum, gezmeyi özlüyorum" diye konuştu.
Evine 100 metre uzaklıktaki caminin avlusunu süpüren, sokak hayvanları için avluya su ve ekmek bırakan İneç, yıllardır caminin iç ve dış bakımıyla ilgilendiğini belirtti.
İneç, evde kalmaya alışık olmadığını dile getirerek, "Yıllardır bu camiyi süpürürüm, içini temizlerim, tuvaletini yıkarım, sürekli uğraşırım. Şimdi kapalı içine girilmiyor, yoksa içini de temizler, süpürürdüm." dedi.
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