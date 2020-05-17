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Sağlık çalışanı kadın 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, beyni besleyen damarlarındaki tıkanıklık olarak bilinen 'serebrovasküler' hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan tıbbi sekreter Şenay Adıgüzel'in (40) sağlığına kavuşabilmesi için 200 bin TL'ye ihtiyaç var.
 17 Mayıs 2020 14:42
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Sağlık çalışanı kadın 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor

Nazilli Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan evli, 3 çocuk annesi Şenay Adıgüzel, 6 Ağustos 2015 tarihinde evde annesiyle oturduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Adıgüzel, yakınları tarafından çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıgüzel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından Adıgüzel'e beyni besleyen damarların tıkanması 'serebrovasküler' hastalığı tanısı konuldu.

Yüzde 98 engelli raporu verilen Adıgüzel, yaklaşık 5 yıldır evde yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Annesi Gülten Yuva (62), kızını bir bebek gibi bakıp, yemek yiyemediği için midesine yerleştirilen tüpten mamayla besliyor. Doktorların, Adıgüzel'in İstanbul'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi görerek iyileşme şansının yüzde 80 olduğunu söylemesi üzerine, aile harekete geçti. Ancak bir yıl sürecek fizik tedavinin 200 bin lira olması Adıgüzel Ailesi'nin elini kolunu bağladı.

Eşi tarım işçisi olan ve yevmiyeli olarak çalışan, 2 bin liralık engelli maaşı dışında hiçbir geliri olmayan Adıgüzel'in tedavisi için yakınları yardım kampanyası başlatabilmek için geçen nisan ayında Aydın Valiliği'ne başvurdu. Valilikten gereken onayın çıkmasının ardından bir süre önce yardım kampanyası başlatıldı.

'KIZIM YATAKTAN KALKSIN YETER'

Kızının sürekli yatalak olarak yatmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Gülten Yuva, "5 yıldan beri kızım yatalak hasta. Onu mamayla besliyorum. Fizik tedavi için devlet hastanelerine götürüyoruz ama yeterli olmadı. Özel bir hastanede doktorlar fizik tedaviyle iyileşme şansının olduğunu söyledi ama 200 bin lira lazım. Biz de bir yakınımızın yardımıyla Aydın Valiliği'ne başvurduk, kampanya başlattık. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızımın yataktan kalkması ve yürümesi bile bana yetecek. Konuşamıyor ama söylenen her şeyi anlıyor. Tok mu aç mı onu bile bilemiyoruz. Onu öyle görünce içim yanıyor" dedi.

'KIZININ SESİNİ DUYUNCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI'

Şenay Adıgüzel'in kızı Selin Adıgüzel (20) de annesi için gözyaşı döküp, "Onun iyileşmesini istiyorum. 5 yıl oldu, artık çok yorulduk. Annemin sesini özledim" diye konuştu. Kızının bu sözleri karşısında duygulanan Şenay Adıgüzel de gözyaşlarını tutamadı.

Adıgüzel için Ziraat Bankası Sultanhisar Şubesi'ndeki 'TR46 0001 0005 7833 1950 04' IBAN no'lu hesaptan yardımda bulunulabileceği bildirildi.
DHA
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