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Temizlik görevlisi bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu

İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini elleri ile topladı. O anların yer aldığı fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşılınca temizlik görevlisi gönüllerde taht kurdu
 17 Mayıs 2020 14:50
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Temizlik görevlisi bir fotoğraf karesi ile gönüllerde taht kurdu

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik Müdürlüğünde görev yapan Cevat Gençoğlu (30), sokakta yaptığı temizlik çalışması sırasında kaldırım taşlarının arasına sıkışan sigara izmaritlerini eğilerek elleri ile çıkardı. O anların yer aldığı fotoğraf kareleri bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca Gençoğlu, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürece binlerce beğeni ve yorum alan Gençoğlu, herkesin gönlünde taht kurdu.

Bir fotoğraf karesi ile Türkiye'nin gündemine gelen Cevat Gençoğlu, "10 yıldır işimi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. O gün sigaralar çıkmadı, ben de elimle çıkardım. Normalde süpürerek çıkıyor. Çıkmadığı zamanlarda elimle ya da başka şekilde çıkarıyorum" dedi.

"Yani görenlerin hepsi bayıldı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yaşanılanların ardından hemen Cevat Gençoğlu ile telefonda görüştü. Başkan Arısoy, telefon görüşmesinde kendisini tanıtarak nasıl olduğunu sordu. Gençoğlu'nun kaç yıldır Zeytinburnu Belediyesinde çalıştığını soran Başkan Arısoy, "Çok hoşumuza gitti. Ben ömrümce hakikaten her işi severek yaptım. Senin de o yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Arayıp sesini duyayım, bir tebrik edeyim dedim. Yani görenlerin hepsi bayıldı. Bizi çok mutlu ettin. Ne diyeceğimi bilmiyorum Cevad kardeşim. Allah yardımcın olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Arısoy, Gençoğlu'nun 30 yaşında olduğunu ve evlenmediğini söylemesi üzerine, "Seni derhal evlendirmemiz lazım bak, haberin olsun. Bu benim telefonum, bir isteğin, arzun olursa beni ara. Çok tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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