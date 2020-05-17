1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor

Koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kara yolu yolcu taşımacılığına, uçaklarda olduğu gibi fiyatlama sistemi geliyor.
 17 Mayıs 2020 15:04
Yazdır
Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor

Koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kara yolu yolcu taşımacılığına, uçaklarda olduğu gibi fiyatlama sistemi geliyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de kara yolu taşımacılığı olmuştu. Salgını kontrol altına almak adına belirli şehirler için alınan giriş-çıkış yasakları ve düşük kapasite ile hizmet verme zorunluluğu sektörü olumsuz etkilemişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sektörün toparlanabilmesi için pandemi sonrasında da uygulanmak üzere bilet fiyatlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yeni bir model önerdiklerini ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan "Hava yolu firmalarının uyguladığı fiyat modeli, kara yolu taşımacılık sektöründe de uygulanabilir. Yolcu sayısı azken fiyatları yüzde 30'a kadar düşürme yetkimiz var. Talep fazlayken de artırma yetkimiz olsun. Hava yolu firmaları yapıyor, biz de aynı sistemi istiyoruz. Teklifimizi bakanlığa sunduk, değerlendiriyorlar" dedi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün de otobüslere açılmasını isteyen Özcan "Yurt içi dolaşım faaliyetlerinin kısıtlanması ve en fazla yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı getirilmesi sektörü ekonomik olarak çöküntüye doğru götürüyor. Bu süreçte en azından İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de kullanabilmeyi talep ediyoruz. Böylece hem yolcunun zaman kaybetmesinin, hem de yakıt israfının önüne geçilmiş olur" diye konuştu.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor
16 Mayıs 2020 23:54		 'Her şey dahil' konsepti kısıtlama olmadan devam edecek
16 Mayıs 2020 23:36
Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat
16 Mayıs 2020 23:30		 Japonların 150 yıllık av tüfeği markasını Türk ustalar yaşatıyor
16 Mayıs 2020 23:23
Kovid-19, havacılığı 'türbülansa' soktu
16 Mayıs 2020 23:17		 PTTBank'tan aracısız EFT dönemi
16 Mayıs 2020 17:28
Kırıkkale'de tesis kuruldu, ayda 45 milyon maske üretilecek
16 Mayıs 2020 17:08		 '10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık'
16 Mayıs 2020 10:36
Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar
16 Mayıs 2020 00:12		 Kovid-19 sonrasında ulaşımda hibrit araçların öne çıkması bekleniyor
15 Mayıs 2020 12:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - Sokağa çıkmak pahalıya patladı! 11 bin 950 lira ceza yazıldı16:38 - Kısıtlamanın bitmesini otogarda böyle bekliyorlar16:33 - İki kurum TL işlemlerini askıya aldı16:27 - Bakan Soylu fotoğraf paylaştı! Binlerce beğeni yağdı16:21 - PTT dağıtım personelinin koronavirüs mesaisi sürüyor16:16 - Yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 243 kişi tahliye edildi16:10 - Ersin Korkut'u teselli etmek için bakın ne yaptılar?16:04 - Çankırı'ya gelenler 14 gün evlerinde izole edilecek16:00 - Dipsiz Göl'ün ardından bu kez de tarihi kiliseyi talan ettiler15:51 - Adalet Bakanlığı: Tüm Muvafakatları PGM verecek
15:43 - Yılın yarısını kar altında geçiren ilçede koronavirüs görülmedi15:37 - Eğitim-Bir-Sen'den kan kampanyasına destek15:31 - Uzun süreli maske kullanımı yüzde egzamaya sebep oluyor15:26 - Sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da derece 42'ye yükseldi15:20 - Uzaktan eğitim yeni sistemin parçası olacak15:14 - Garajında tuttuğu otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor15:08 - Evde bilgisayar başında çalışanlara 'postür' uyarısı15:04 - Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Eşini virüsten kaybeden kadın: Sadece iki kez markete gitmiştik
İçişleri'nden 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi
Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Can sıkıntısına başlık açmak 2
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 4
ya olacağız ya öleceğiz 1
kakule 1
hayali survivor 7
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
keskin bıçak 2
sensörlü lamba 3
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 2
Kawasaki hastalığı 2
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam