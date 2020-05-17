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Uzaktan eğitim yeni sistemin parçası olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yeni dönemde sınıfları pandemi kurallarına göre düzenlerken, uzaktan eğitim başarısını da sürdürülebilir hale getireceklerini bildirdi.
 17 Mayıs 2020 15:20
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Uzaktan eğitim yeni sistemin parçası olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi beraberinde sosyal hayatı neredeyse durma noktasına getirirken, yüksek öğrenimde de farklı uygulamaları gündeme taşıdı.

Pandemi sonrasında bir yandan eğitim alanında yeni normalin nasıl olacağı tartışılırken, diğer taraftan da üniversiteler yeni dönem için hazırlanmaya başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, özellikle yeni normaldeki eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri AA muhabirine değerlendirdi.

Yüksek öğrenimde doğru ve güvenilir bir eğitim anlayışı için gayret gösterdiklerini belirten Karaca, pandemi sonrası süreçte de online derslerin destekleyici olarak sürebileceğini dile getirdi.

Karaca, "Yeni dönemde sınıfları pandemi kurallarına göre düzenlerken, uzaktan eğitim başarısını da sürdürülebilir hale getireceğiz." dedi.

İTÜ'nün geleneklerinden beslenirken, her durum ve şarta kendini hazırlayan bir üniversite olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız bu sürece de hem hazırlıklı olarak hem de hızlı aksiyon alarak örnek olduğumuzu düşünüyorum. Teknik alt yapımız ve birikimimizle olağanüstü şartlara hemen uyum sağladık. Gerek akademisyen gerek idari kadrolarımız ile durum analizi yaparak süreci başlattık. Öğrencilerimiz de bu süreçte okullarına güvendiler ve sürece dahil oldular. Üniversiteler eğitimde dijital dünyaya adaptasyona yönelik yatırımlarını ve yeteneklerini tüm çalışanlarını da besleyecek şekilde yeniden biçimlendirecek. Bir yandan da çevrimiçi nasıl daha iyi öğretebiliriz, eğitimin olmazsa olmazı ölçme ve değerlendirmeleri nasıl çeşitlendirebiliriz sorusu bu alanda inovasyonu tetikleyecek gibi görünüyor."

"Üniversiteler kampüslerden, laboratuvarlardan ibaret değil"

Karaca, bu süreçte sertifikaların önem kazanacağını belirterek, bunun 4 yıllık eğitime göre daha çevik bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Öğrencilere esneklik sağlanacağını aktaran Karacak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda işverenlerin hızla gelişen kaynak ihtiyaçlarına da cevap verecektir. Uzaktan eğitim öğrencilerin uyum kapasitelerini geliştiriyor ancak şu gerçeği de unutmamak lazım, ne olursa olsun üniversiteler kurum olarak eğitimin dışına taşan ortamlar sağlar. Üniversiteler kampüslerden, laboratuvarlardan ibaret değil. Üniversiteler hem eğitim öğretim sunuyor hem de gelecekteki başarının anahtarlarından olan networklerin kurulmasını sağlıyor. Kampüslerde bir arada yapılan eğitiminin en temel unsurlarından biri networking ve birlikte yapma kültürü."

"Uzaktan eğitim sürecek"

Karaca, "Tüm dünyada yüksek öğrenim için konuşulan senaryolar arasında en önemlisi uzaktan eğitimin sürdürülebilir halde tutulması gerekliliği. Dünya genelinde yavaş yavaş açıklanmaya başlanan akademik takvimlere de bakıldığında sürecin önümüzdeki yılın eğitim dünyasına aktif etkisi devam edecek." diye konuştu.

Kaliforniya'da bazı üniversitelerin şimdiden güz döneminde yalnızca online eğitim olacağını ilan ettiğini aktaran Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde Avustralya'da uluslararası öğrenci potansiyeli çok yüksek olan üniversitelerin bazıları pandemiye hızlı tepki vererek geçtikleri pass/fail (geçti/kaldı) sistemini yeni dönemde kesinlikle kullanmayacaklarını ilan ettiler. Pandemi bittiğinde bu süreçte verilen eğitimin kalitesi önemli. Bu noktada İTÜ'nün güçlü alt yapısı var ve yetkinliğini kanıtlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün bir parçası ve yeni nesil üniversite kavramının öncüsü olarak misyonumuzu devam ettireceğiz."
Anadolu Ajansı
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