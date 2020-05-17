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Sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da derece 42'ye yükseldi

Meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığının 38,8 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaklık, etkisini arttırarak 42,7 dereceye yükseldi.
 17 Mayıs 2020 15:26
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Sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da derece 42'ye yükseldi

Meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığının 38,8 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaklık, etkisini arttırarak 42,7 dereceye yükseldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine, sıcak havanın kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını ve mayıs ayındaki en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te yaşandığını ifade eden Güler, "O tarihte 38,7 derece ölçülmüş. Rekoru bugün saat 11.19 itibarıyla 38,8 derece ile kırmıştık. O dakikadan itibaren sıcaklık düzenli bir şekilde arttı. Hava sıcaklığı en yüksek 42,7 dereceye ulaştı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı kentte, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına 6 saatlik ara verilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, aşırı sıcak nedeniyle gölgelik alanları ve parkları tercih etti.

Süs havuzları önünde oturarak serinlemeye çalışanlar dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
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