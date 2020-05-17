Eğitim-Bir-Sen'den kan kampanyasına destek
|17 Mayıs 2020 15:37
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Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın davetiyle ihtiyaç duyulan kan stokları kritik seviyeye düşen Kızılay'a destek olmak için EBS Aydın 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Taşpınar kampanyaya Aydın teşkilatıyla destek verdi.
Yönetim kurulu üyeleri ve Efeler ilçe merkezindeki kalabalık bir üye grubuyla Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu. #İyilikKanımızdaVar etkinlik çalışması ile Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Rıdvan Şenol da etkinlikte hazır bulundu.Genel Başkan Ali Yalçın'ın davetine icabet ettiklerini belirten Taşpınar, Toç-Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydoğan ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Süleyman Marangoz'a seslenerek "Sayın Genel başkanımızın davetine cevap vermeye hazır mısınız? Sizi de bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum." dedi.
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