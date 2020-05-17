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Çankırı'ya gelenler 14 gün evlerinde izole edilecek

Çankırı'ya Ramazan Bayramı ve yaz mevsimi nedeniyle il dışından gelenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde izole olmaları gerektiği bildirildi.
 17 Mayıs 2020 16:04
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Çankırı'ya gelenler 14 gün evlerinde izole edilecek

Çankırı'ya Ramazan Bayramı ve yaz mevsimi nedeniyle il dışından gelenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde izole olmaları gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Ramazan Bayramı ve yaz mevsimi nedeniyle Çankırı'ya gelmeyi planlayan vatandaşların, yaş sınırına bakılmaksızın kendilerini 14 gün süre ile evlerinde izole etmeleri ve bu süre boyunca bulundukları mahalle, köy gibi yaşam alanlarının dışına kesinlikle çıkmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin kontrollerinin mahalle ve köy muhtarları ile köy imamlarınca takip edileceği ifade edildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Tedbirlere uyulmaması durumunda 3 bin 150 lira idari para cezası başta olmak üzere kanunun ilgili maddelerine göre gerekli adli işlemler uygulanacaktır. İlimize gelmek isteyen vatandaşlarımızın, izolasyon durumunu ve süresini dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu bayramı, bulunduğumuz illerde evde kalarak geçirelim ki sonraki bayramlara sağlıklı bir şekilde kavuşalım."
Anadolu Ajansı
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