Ersin Korkut'u teselli etmek için bakın ne yaptılar?
Survivor yarışmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini alınca kahrolmuştu. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a ölen köpeğine benzer bir köpek alındığını açıkladı.
|17 Mayıs 2020 16:10
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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini uzun bir süre verememişti. Ilıcalı, Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.
Dominik'ten yayına katılan Acun ılıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut'un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı. Ilıcalı, Ersin Korkut'un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarını söyledi.
Ersin, Mess ismini verdiği Pekingese cinsi köpeği için özel karavan aldığını ona gözü gibi baktığını her fırsatta dile getiriyordu.
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