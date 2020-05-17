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PTT dağıtım personelinin koronavirüs mesaisi sürüyor

En az sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri kadar fedakarca görev yapan dağıtım elemanları, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi çalışmaya devam ediyor.
 17 Mayıs 2020 16:21
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PTT dağıtım personelinin koronavirüs mesaisi sürüyor

Sabahın ilk ışıklarında dağıtım merkezlerine gelen görevliler, farklı şubelerden gelen paketleri hazırlayarak, dağıtıma çıkıyor. Kapı kapı dolaşarak hizmet götüren çalışanlar, vatandaşların iyi dilekleri ve hayır dualarıyla moral buluyor.

Koronavirüs salgını sürecindeki çalışma düzenlerini anlatan PTT dağıtım personeli Mehtap Aktürk, kurumun Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı andan itibaren tedbirli davrandığını, tüm çalışanları bilgilendirdiğini ve maske, dezenfektan ile eldiven dağıttığını söyledi.

Posta dağıtım sürecinde ise sosyal mesafe kuralına uyduklarını, PTT'nin teslimat kodu ile temassız işlem yaptıklarını belirten Aktürk, azami özeni gösterdiklerini ifade etti.

"Ne kadar zorlu olursa olsun işimizi yapmak zorundayız"

Aktürk, kimi zaman sevdiklerine virüsü taşıma endişesi duyduklarına işaret ederek, "PTT çalışanları olarak işimiz riskli ve zorlu. Ancak ne kadar zorlu olursa olsun işimizi yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın evlerine tüm ihtiyaçlarını ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Bu da bizim vatan borcumuz"

PTT dağıtım personeli Mehmet Selim Arslan da salgın sürecinde iş yüklerinin arttığını ancak gerekli tedbirlere uyarak öz veriyle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

PTT'nin köklü bir kurum olduğuna, iyi günde, kötü günde ülkesine hizmet verdiğine dikkati çeken Arslan, "Bu bizim vatan borcumuz. Sonuçta kendi vatanımıza hizmet ediyoruz. Vatan borcunu illa askerlik olarak değerlendirmeye gerek yok. Herkes kendi çalıştığı yerde, market çalışanından bankacılara, kurye dağıtıcılarından PTT çalışanlarına kadar, herkes bu görevi üstlendiğinde, bu zorlu zaman dilimini atlatacağız inşallah." diye konuştu.

"Devlet bize her zaman yalnız olmadığımızı hissettirdi"

Arslan, bu süreçte devletin kendilerini desteksiz ve yardımsız bırakmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımız ve Genel Müdürümüz tarafından bizlere 2 bin lira tutarında destek verilecek. Bu konuda da onlara arkadaşlarım adına teşekkürü borç bilirim. Bu zorluklarda, yoğunlukta çalışırken devlet bize her zaman yalnız olmadığımızı hissettirdi. O yüzden devletin varlığının daim olması konusunda dualarımızı eksik etmiyoruz."
Anadolu Ajansı
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