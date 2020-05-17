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Bakan Soylu fotoğraf paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleriyle çekildiği fotoğraflarını "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.
 17 Mayıs 2020 16:27
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Bakan Soylu fotoğraf paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Anadolu Ajansı
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