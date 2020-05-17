Bakan Soylu fotoğraf paylaştı! Binlerce beğeni yağdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleriyle çekildiği fotoğraflarını "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.
|17 Mayıs 2020 16:27
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