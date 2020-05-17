İki kurum TL işlemlerini askıya aldı
|17 Mayıs 2020 16:33
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Avrupa'nın önde gelen uluslararası takas kuruluşu Euroclear Bank ve Clearstream Banking ortak bir karar alarak paylaştıkları Bridge isimli elektronik haberleşme platformlarından Türk Lirası işlemlerini 18 Mayıs'tan itibaren geçici olarak durdurma kararı aldı.
Clearstream tarafından yapılan açıklamada koronavirüs etkisiyle likidite üzerindeki sınırlamalardan dolayı TL işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Ekonomi yönetimi kurun dalgalanmasını önlemek için Türk Lirası üzerinde swap (döviz takası) anlaşmalarına sınırlamalar getiriyor. Bazı uzmanlar swap kısıtlamalarının ilerleyen dönemde döviz bulma konusunda piyasanın işini zorlaştırdığı yorumlarını yapıyor.
Clearstream, Clearstream Banking üzerinden Türkiye ile bağlantılı yerel anlaşmaların olduğu gibi devam edeceğini vurguladı.
Bannockburn Global Forex'ten Marc Chandler karara ilişkin, "Türk yetkililerin aldığı önlemler yabancıların Türk Lirası ile işlem yapmasını zorlaştırmış gözüküyor" diye konuştu.
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