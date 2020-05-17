1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıktığına bin pişman! 11 bin 950 lira ceza yazıldı

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile anne ve babasına 11 bin 950 lira ceza uygulandı
 17 Mayıs 2020 16:43
Yazdır
Sokağa çıktığına bin pişman! 11 bin 950 lira ceza yazıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kayseri'de, 14 yaşındaki sürücü ile otomobildeki anne ve babasına 11 bin 950 lira para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan polis ekipleri, dün Talas Bulvarı'nda 14 yaşındaki A.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan A.K. ile araçta bulunan anne Fatma K. ve baba Suat K'ye 3 bin 150'şer lira, ayrıca Suat K'ye 18 yaşından küçük oğluna araç kullandırdığı için 2 bin 500 lira para cezası uyguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi
17 Mayıs 2020 18:11		 Ot toplamaya gitti! Ayının elinden canını zor kurtardı
17 Mayıs 2020 18:06
Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü
17 Mayıs 2020 18:00		 11 bin lira ceza yediler selfie çektiler!
17 Mayıs 2020 17:46
Sokağa çıktığı için ceza yiyen sürücü, eşini suçladı
17 Mayıs 2020 17:34		 Yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
17 Mayıs 2020 17:28
Bir ilde daha kuaför çalışanında koronavirüs tespit edildi
17 Mayıs 2020 17:16		 Termal suya düşen profesör yaralandı
17 Mayıs 2020 17:11
Kısıtlamanın bitmesini otogarda böyle bekliyorlar
17 Mayıs 2020 16:38		 Yılın yarısını kar altında geçiren ilçede koronavirüs görülmedi
17 Mayıs 2020 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi18:06 - Ot toplamaya gitti! Ayının elinden canını zor kurtardı18:00 - Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü17:51 - Mersin'de denizdeki renk değişikliğinin sebebi ortaya çıktı17:46 - 11 bin lira ceza yediler selfie çektiler!17:40 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri17:34 - Sokağa çıktığı için ceza yiyen sürücü, eşini suçladı17:28 - Yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz17:22 - 'Sıcak hava koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor'17:16 - Bir ilde daha kuaför çalışanında koronavirüs tespit edildi
17:11 - Termal suya düşen profesör yaralandı17:06 - İslam dinine hareket eden şüpheli gözaltına alındı17:00 - 'Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı tanınmalı'16:54 - Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu16:48 - Bakan Pakdemirli: Destek ödemesine başladık16:43 - Sokağa çıktığına bin pişman! 11 bin 950 lira ceza yazıldı16:38 - Kısıtlamanın bitmesini otogarda böyle bekliyorlar16:33 - İki kurum TL işlemlerini askıya aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Eşini virüsten kaybeden kadın: Sadece iki kez markete gitmiştik
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ öğrencilerini mağdur etti
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı
İçişleri'nden 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kawasaki hastalığı 2
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
dilan polat 1
15.05.2020 rtük başkanının açıklamaları 3
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
Can sıkıntısına başlık açmak 2
ömür dediğin 1
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 3
dertleşecek insan bulamamak 2
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam