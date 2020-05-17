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Bakan Pakdemirli: Destek ödemesine başladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik-organomineral gübre desteğine ilişkin, "57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs Cuma günü başladık" dedi.
 17 Mayıs 2020 16:48
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Bakan Pakdemirli: Destek ödemesine başladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik-organomineral gübre desteğine ilişkin, "57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs Cuma günü başladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere uygulanacak desteklere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Ülkemiz topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi, kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve topraklarımızın ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin ülkesel kaynaklardan karşılanması amacıyla ilk defa 2019 yılında uygulamaya başladığımız normal gübre desteğine ilave olarak organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerimize dekara 10 TL destekleme ödenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede başvuru, icmal, askı ve kontrolleri tamamlanan 57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs Cuma günü başladık. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

DHA
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