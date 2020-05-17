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İslam dinine hareket eden şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.
|17 Mayıs 2020 17:06
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Sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.' dedi.
'Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu ispat edilmiş kabinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.' ifadeleri kullanıldı.
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