Bir ilde daha kuaför çalışanında koronavirüs tespit edildi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan bir kişide korona virüs tespit edildi.
|17 Mayıs 2020 17:16
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan bir kişide korona virüs tespit edildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö'nün korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
M.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeni ile acilen tedavi altına alınmış, tespit edilen 14 müşterisine ve ailesine filyasyon yapılarak izleme prosedürü başlatılmıştır.
Öte yandan söz konusu kişinin erkek kuaför dükkanı İl Hıfzıssıhha kararı ile ekiplerimiz tarafından kapatılmıştır" denildi.
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