Sokağa çıktığı için ceza yiyen sürücü, eşini suçladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan, yaklaşık 2 aylık yasağın ardından haftanın belirli bir gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri 2 vatandaş, birbiriyle kapıştı. Vatandaşlardan biri "Allah'ın verdiği canı korona alamaz" deyip sokağa çıkma yasağını eleştirince tartışma çıktı.
|17 Mayıs 2020 17:34
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Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri İstanbul Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.
"EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM"
sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt'a ceza kesildi. Kurt, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu" dedi.
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