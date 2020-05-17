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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

Ülke genelinde bazı illerimizde bazı yerleşim yerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 17 Mayıs 2020 17:40
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

KÜTAHYA

Kütahya'nın Emet, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde üç köy ile bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emet, Aslanapa ve Şaphane'de bazı mahalle ve köylerde Kovid-19 vakalarına rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyü, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyü ve Yalnızsaray Mahallesi'nde pozitif vakalar görülmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla üç köy ve bir mahallede başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecek."

Öte yandan, söz konusu yerleşim birimlerinin girişleri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altına alındı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 ev karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi'nde oturan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, yaşadıkları evlerin karantinaya alınmasına karar verildi.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu evler ile mahallede dezenfeksiyon yaptı.
Anadolu Ajansı
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