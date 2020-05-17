Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|17 Mayıs 2020 17:40
|Yazdır
KÜTAHYA
Kütahya'nın Emet, Aslanapa ve Şaphane ilçelerinde üç köy ile bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Emet, Aslanapa ve Şaphane'de bazı mahalle ve köylerde Kovid-19 vakalarına rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyü, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyü ve Yalnızsaray Mahallesi'nde pozitif vakalar görülmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla üç köy ve bir mahallede başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecek."
Öte yandan, söz konusu yerleşim birimlerinin girişleri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altına alındı.
GAZİANTEP
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 ev karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi'nde oturan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, yaşadıkları evlerin karantinaya alınmasına karar verildi.
Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu evler ile mahallede dezenfeksiyon yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 243 kişi tahliye edildi
17 Mayıs 2020 16:16
|Terhis karantinası bugün başlıyor
17 Mayıs 2020 14:53
|RTÜK'ten 'Muhalifse Kes Cezayı' başlıklı habere yalanlama
17 Mayıs 2020 14:11
|Dünya'da huzurevlerinde Covid'den ölüm oranı %70, Türkiye'de..
17 Mayıs 2020 12:58
|İçişleri'nden 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi
17 Mayıs 2020 12:18
|'Çocuk dostu' kitap listesine aileler katkıda bulunabiliyor
17 Mayıs 2020 12:06
|Bakanlıktan yeni hizmet: Sağlıklı Beslenme Hattı
17 Mayıs 2020 11:27
|15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, şikayet edilen kolluk personeli sayısı açıklandı
17 Mayıs 2020 11:09
|Ticarete yerli ve milli yazılım katkılı 'sanal fuar' damga vuracak
17 Mayıs 2020 10:10
|Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
17 Mayıs 2020 09:26