11 bin lira ceza yediler selfie çektiler!
|17 Mayıs 2020 17:46
|Yazdır
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 GY 062 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Olcay Çakır ve yanındaki arkadaşları Eren Ç. ve Fehmi U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası otomobil, cadde üzerinde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden sürücü Olcay Çakır'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ehliyetsiz sürücü Çakır'a, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 5 bin 623 lira, Eren Ç. ile Fehmi U.'ya ise 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Ayrıca, ismi belirlenemeyen ve 3 gence aracını kiralayan kişiye de, 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Olcay Çakır, Eren Ç., ve Fehmi U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.
Ehliyesiz sürücü Çakır, "Yaşımız küçük ve cenazemiz var. Yapacak bir şey yok ceza yedik. Ben bu cezayı ödeyemem" dedi. Rahat tavırları ile dikkat çeken 3 gencin polis otosunda selfie çekmesi, dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
17 Mayıs 2020 18:16
|Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi
17 Mayıs 2020 18:11
|Ot toplamaya gitti! Ayının elinden canını zor kurtardı
17 Mayıs 2020 18:06
|Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü
17 Mayıs 2020 18:00
|Sokağa çıktığı için ceza yiyen sürücü, eşini suçladı
17 Mayıs 2020 17:34
|Yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
17 Mayıs 2020 17:28
|Bir ilde daha kuaför çalışanında koronavirüs tespit edildi
17 Mayıs 2020 17:16
|Termal suya düşen profesör yaralandı
17 Mayıs 2020 17:11
|Sokağa çıktığına bin pişman! 11 bin 950 lira ceza yazıldı
17 Mayıs 2020 16:43
|Kısıtlamanın bitmesini otogarda böyle bekliyorlar
17 Mayıs 2020 16:38