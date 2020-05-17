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Mersin'de denizdeki renk değişikliğinin sebebi ortaya çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mezitli ilçesi sahilinde deni yüzeyinde görülen sarı tabakanın kirlilikten kaynaklanmadığı belirtilerek, "Sahillerimizde yaşanan bu durum, önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi, özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs Akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir" denildi.
 17 Mayıs 2020 17:51
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Mersin'de denizdeki renk değişikliğinin sebebi ortaya çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mezitli ilçesi sahilinde deni yüzeyinde görülen sarı tabakanın kirlilikten kaynaklanmadığı belirtilerek, "Sahillerimizde yaşanan bu durum, önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi, özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs Akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir" denildi.

İlçedeki sahillerde son günlerde meydana gelen sarı renkli tabaka, kirlilik olabileceği nedeniyle tedirginlik yarattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilkbahar ve sonbahar aylarında, mevsim başlangıçlarında sıcaklıkta yaşanan değişimler nedeniyle her yıl denizlerde bu gibi durumların yaşandığı belirtildi. Bu durumun kirlilikten kaynaklanmadığı belirtilen açıklamada, "Ancak bu durum kirlilikten kaynaklanmamakta olup, deniz ve kara kaynaklı doğal mevsimsel gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Alglerin artışı, polen tozları ve yosunlardan kaynaklı biyolojik etkiler, denizde akıntı ve dalgaların etkisiyle sahillerimizde birikerek, renk değişikliğine neden olmaktadır" denildi.

Açıklamada, şu ayrıntılara yer verildi:

"Bilindiği üzere, birkaç gün önce hava sıcaklığında 8-10 derecelik ani yükselme yaşanmıştır. Bu durum gerek karada, gerek denizde bazı biyolojik olayların gelişmesine; denizlerde dip akıntılarının artmasına paralel olarak çoğalan besinler sonucu yosun ve alglerin artışına, karada ise polenlerin yoğun olarak tozlaşmasına neden olmuştur. Sahillerimizde yaşanan bu durum, önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi, özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs Akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir."

DHA
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