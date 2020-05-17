Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde merada otlattığı boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
|17 Mayıs 2020 18:00
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Edirne'nin Keşan ilçesinde merada otlattığı boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzi Cinci, yanında çoban ile birlikte büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya gitti. Bu sırada sürüdeki bir boğa, Cinci'ye saldırdı.
Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Feyzi Cinci, yanındaki çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Feyzi Cinci'nin cansız bedeni, hastane morgunda nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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