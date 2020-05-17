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Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi

Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 14 yıldır GAP şelalesini görmenin hayalini kuran 71 yaşındaki Mehmet Ufak'ın hayalini gerçekleştirdi.
 17 Mayıs 2020 18:11
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Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi

Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 14 yıldır GAP şelalesini görmenin hayalini kuran 71 yaşındaki Mehmet Ufak'ın hayalini gerçekleştirdi.

Mardin Valiliği bünyesinde Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine giderek talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını gideren Derik Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bu kez de 14 yıldır GAP şelalesini görmeyen Mehmet Ufak'ın hayalini gerçekleştirdi. Derik Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın talimatları doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verilmesiyle sokağa çıkarak güneşli havanın tadını çıkaran yaşlıların taleplerini yerinde dinlendi. Ekibin talebini dinlediği Mehmet Ufak isimli vatandaş, 14 yıldır göremediği GAP şelalesini görmek istediğini dile getirdi. Talebin yetkililere ulaşması üzerine Mehmet Ufak'ın bulunduğu adrese Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün makam aracı gönderildi.

Makam aracıyla bulunduğu adresten alınarak GAP Şelalesine götürülen, Ufak, yıllar sonra hayalinin gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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