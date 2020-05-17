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Son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgeye bağlı Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi. Bursa'da ise son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı
 17 Mayıs 2020 18:16
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Son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

ANTALYA'DA SON 75 YILIN SICAKLIK REKORU

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.8 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ölçülmüştü.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde en yüksek sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 11.23'te 75 yıl önceki en yüksek sıcaklık 38.7'yi gösterdi. Yalnızca 7 dakika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek sıcaklığı olan 38.8'i göstererek rekor kırıldı. Kentte nem oranının yüzde 8, deniz suyu bıcaklığının ise 24 derece olduğu kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin ise yaptığı açıklamada, "1945'te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak ölçüldü. Antalya'da tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sıcaklık rekorunun kırılmasının beklendiği kentte hafta sonu olmasına rağmen sessizliğin hakim olduğu görüldü. Kısıtlama olmamasına rağmen vatandaşların sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Üç Kapılar ve Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant seyir terasının oldukça sakin olduğu gözlendi.

SICAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Antalya'da hava sıcaklığı rekoru kırılırken, dün ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serinlemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü. Bir vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi. Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıcağın etkisini gözler önüne serdi.

40 DERECEYİ GEÇTİ

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 12.30'te kaydedilen sıcaklık 40.2 derece oldu.

SICAKLIK 41.8'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün 38.8 derece ile kırılırken, öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti. Saat 13.45'te kaydedilen sıcaklık 41.8 derece oldu. Sıcaklık değeri saat 14.00'ten sonra düşüşe geçti. Yarınki sıcaklıkların da 40 derecenin üzerinde olmasının beklendiği kaydedildi.

BURSA'DA 75 YILIN SICAK REKORU

Bursa'da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi.

ANTALYA 43, MUĞLA 39.3 DERECE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgeye bağlı Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi. Gültekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da 26 Mayıs 1945'te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün (17 Mayıs 2020) saat 13.49'da 43.0 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Muğla'da 30 Mayıs 1932'de 36.0 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru bugün (17 Mayıs 2020) saat 13.49'da 39.3 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Burdur'da geçen sene 29 Mayıs 2019'da 34.6 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru dün (16 Mayıs 2020) 35.4 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Isparta'da 29 Mayıs 2019'da 33.6 derece olarak ölçülen mayıs ayı sıcaklık rekoru dün (16 Mayıs 2020) 34.9 derece ölçülerek aşıldı ve tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı."
DHA
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