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Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı

Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin, güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın şehadetinin birinci yıl dönümünde ve şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
 17 Mayıs 2020 18:22
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Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı

Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin, güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın şehadetinin birinci yıl dönümünde ve şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik devam eden hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın yönettiği operasyonda, Gabar ve Yassıdağ (Çırav) bölgelerinde yer alan Tünekpınarı Salamuk Tepe'de 3 teröristin, 17 Mayıs 2019'da şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın şehadetinin birinci yılında ve aynı noktada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

- Şehidin eşine müjdeyi "Hilmi Paşa" verdi

İl Jandarma Komutanlığından bir ekip, Şehit Koçak'ın eşi Şükrüye Koçak ve 2 çocuğunu evinde ziyaret etti.

Ekipler, Koçak'ın şehadetinin birinci yılı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, şehidin eşi Şükrüye Koçak'ı, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve eşi Hülya Dörtkol Atabay ile cep telefonuyla görüştürdü.

Tuğgeneral Atabay, Koçak'a, eşinin şehit düşürüldüğü noktada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Koçak da eşinin silah arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu sabah haberi duydum, çok sevindim. Bu Rabbimin bir ikramıdır. Rabbim her daim sizi ve vatanımız için çalışanları muhafaza etsin." dedi.

- Olay

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde, geçen yıl 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanılmıştı.
Anadolu Ajansı
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