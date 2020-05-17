Koronavirüs yeni hobiler edindirdi
|17 Mayıs 2020 18:51
|Yazdır
BURDUR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar yeni hobiler edindi. Bunların başında ise evdeki eşyaları yenilemek yer aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan vatandaşlar ahşap boyama, taş boyama, eskitme gibi hobi sanatları ile uğraşarak evde moral depoladı. Birçok vatandaş sehpalarını zımpara yaparak sonrasında istediği renklerle boyayıp, ustalara taş çıkartıyor. Bazı vatandaşlar ise internetten sipariş ettikleri ahşap materyalleri desenlerle süsleyip, farklı çalışmalara imza atıyor. Burdur'da koronavirüs günlerinde evde kalan vatandaşlar da yeni hobiler edindi. Kimisi satın aldığı objeleri boyarken, kimisi de evindeki sehpaları eskitme yaptı.
Hobi malzemeleri satan bir iş yerinin sahibi Selçuk Düdük, Korona günlerinde insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. İnsanlar evde oldukları için sıkılıyor artık. Bu sıkıntılarını gidermek için hobiye ve ahşap yenileme, mobilya yenileme, mutfağını yenileme, mutfak dolaplarını diğer mobilyalarını boyayarak yenileme işlemine geçtiler. Aldıkları boyalarla bu ürünleri yenileyip, yeni bir mobilya elde edebiliyor. Hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de vakitlerini değerlendirmiş oluyorlar. Bu günlerde insanlar bunlara yöneldi dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı
17 Mayıs 2020 19:44
|THY' duyurdu! 2.5 milyon hatıra bileti oluşturuldu
17 Mayıs 2020 19:22
|Mesleğini bırakıp besici oldu gelirini 10'a katladı
17 Mayıs 2020 19:00
|'Salgınla ilgili önlemler, temizlik takıntısını artırıyor'
17 Mayıs 2020 18:46
|65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu
17 Mayıs 2020 18:34
|4 araç değiştirerek Kastamonu'ya gelen kişiye para cezası
17 Mayıs 2020 18:28
|Son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
17 Mayıs 2020 18:16
|Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi
17 Mayıs 2020 18:11
|Ot toplamaya gitti! Ayının elinden canını zor kurtardı
17 Mayıs 2020 18:06
|Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü
17 Mayıs 2020 18:00