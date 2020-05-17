Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı
|17 Mayıs 2020 19:44
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, alışveriş sırasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.
"Pandemi döneminde mahallemizdeki marketi, bakkalı, manavı, esnafı yeniden keşfettik" diyen Tevfik Özlü, AVM'lere, büyük, kapalı, klimatize mağazalara kıyasla doğal havalandırmanın olduğu, fazla kalabalığın oluşamayacağı yerlerde insanların kendilerini daha güvende hissettiğini söyledi.
"ÖNÜMÜZDEKİNİ 2 METRE MESAFEDEN İZLEMELİYİZ"
Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Semt pazarlarına, marketlere, mağazalara girer çıkarken, alışveriş sırasında veya kasada ödeme kuyruğunda tek sıra olarak kalabalıklaşmadan, önümüzdekini 2 metre mesafeden izleyip, acele etmeden, sabırlı beklemeliyiz; maskemiz usulüne uygun şekilde takılı olmalı" ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Tevfik Özlü, paylaşımının devamında, "Sokakta, kaldırımda yürürken diğer kişilerle yakınlaşmamak, sosyal mesafeyi korumak, sabırlı olmak, başkalarına saygı göstermek hem kendimiz hem de diğer insanların sağlığı için çok önemli" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY' duyurdu! 2.5 milyon hatıra bileti oluşturuldu
17 Mayıs 2020 19:22
|Mesleğini bırakıp besici oldu gelirini 10'a katladı
17 Mayıs 2020 19:00
|Koronavirüs yeni hobiler edindirdi
17 Mayıs 2020 18:51
|'Salgınla ilgili önlemler, temizlik takıntısını artırıyor'
17 Mayıs 2020 18:46
|65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu
17 Mayıs 2020 18:34
|4 araç değiştirerek Kastamonu'ya gelen kişiye para cezası
17 Mayıs 2020 18:28
|Son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
17 Mayıs 2020 18:16
|Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi
17 Mayıs 2020 18:11
|Ot toplamaya gitti! Ayının elinden canını zor kurtardı
17 Mayıs 2020 18:06
|Boğanın boynuz darbeleriyle yaralandı, hastanede öldü
17 Mayıs 2020 18:00