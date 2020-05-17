1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası

İngiltere'deki bilim insanları, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan PCR koronavirüsü testlerinde sonucu negatif çıkanların yüzde 30'unun sonuçlarının yanlış olabileceğini belirtti.
 17 Mayıs 2020 20:57
Yazdır
'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası

İngiltere'de bilim insanları, negatif çıkan koronavirüsü (Covid-19) testlerinin yanlış olabileceğini ifade etti. Bu şekilde hasta olmadığını düşünen ancak virüsü taşıyan kişilerin hastalığı daha hızlı yayabileceği belirtildi.

Bilim insanları, testlere yüzde 100 güvenilmemesi gerektiğini; semptomların da dikkate alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"FARKLI SEMPTOMLAR DA DİKKATE ALINMALI"

Koronavirüsünün başlıca semptomları olarak bilinen yüksek ateş ve öksürüğün yanı sıra kas ağrısı, tat ve koku kaybı ve baş ağrılarının da dikkate alınması gerektiği belirtildi. İngiliz sağlıkçılar, bu semptomları gösteren ancak corona virüsü taşıdığını düşünmediği için karantina ve kısıtlamalara uymayan kişilerin virüsün yayılmasında önemli bir etken olabileceğini kaydetti.

"NEGATİF ÇIKAN TESTLERİN YÜZDE 30'U YANLIŞ OLABİLİR"

Warwick Üniversitesi Viroloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Lawrence Young, "Yanlış çıkan testlerin yüzde 30 oranında olduğunu düşünüyorum" dedi ve test sayılarının arttığı bu günlerde bu oranın çok sayıda insana tekabül edeceğini ekledi.

TESTLER NEDEN YANLIŞ ÇIKIYOR?

Yapılan incelemelere göre, testlerin yanlış çıkmasının en büyük nedenlerinden birincisi; sağlıkçıların yaptıkları insani hatalar olarak yorumlanıyor. İkincisi ise testlerin doğru çalışmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çok sayıda ülke, ilk test sonuçlarının ardından ikinci bir test ile doğrulama yapıyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıcak hava etkisini gösterdi. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşti
17 Mayıs 2020 19:00		 Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada
17 Mayıs 2020 10:33
Uzmanlar yanıtladı... Sıcak havalar virüsü etkiler mi?
17 Mayıs 2020 09:50		 Bursa İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
17 Mayıs 2020 09:33
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
17 Mayıs 2020 09:26		 Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Menüde virüs olabilir
17 Mayıs 2020 09:01
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
17 Mayıs 2020 03:08		 Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı
16 Mayıs 2020 21:30
Bugünün verileri açıklandı... Tedavi gören 40 bin hasta kaldı
16 Mayıs 2020 19:58		 Vali Bilgin: Vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
16 Mayıs 2020 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:20 - Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi21:12 - Sağlıkta dünya markasıyız20:57 - 'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası20:47 - Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı19:51 - Türkiye, turizm açısından güvenli bölge19:44 - Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı19:41 - Kovid-19 ile sarsılan turizm sektörü 'sağlık'la şekillenecek19:22 - THY' duyurdu! 2.5 milyon hatıra bileti oluşturuldu19:00 - Sıcak hava etkisini gösterdi. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşti19:00 - Mesleğini bırakıp besici oldu gelirini 10'a katladı
18:51 - Koronavirüs yeni hobiler edindirdi18:46 - 'Salgınla ilgili önlemler, temizlik takıntısını artırıyor'18:40 - Elazığ'dan sevindiren haber! 2 pandemi servisi kapatıldı18:34 - 65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu18:28 - 4 araç değiştirerek Kastamonu'ya gelen kişiye para cezası18:22 - Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı18:16 - Son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldı18:11 - Vefa Destek Grubu yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Eşini virüsten kaybeden kadın: Sadece iki kez markete gitmiştik
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Sıcak hava etkisini gösterdi. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşti
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ, 4. sınıf öğrencilerini mağdur etti
Ersin Korkut'u teselli etmek için bakın ne yaptılar?
Çin'den itiraf: Bazı örnekleri yok ettik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
Aynen aynen 2
Kawasaki hastalığı 2
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 4
ibb'nin muhtarlara telefon hediye etmesi 3
kakule 1
uşak'ta 26 berberde corona çıkması 3
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 2
saha 5
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam