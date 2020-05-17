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Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü, güzel manzarasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Son yıllarda kuraklık yaşayan göl, su takviyesiyle can bulurken, nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Beyaz renkli nilüfer çiçeklerini görmek için göle gelenlerin sayısında da artış yaşandı. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesiliyor.
 17 Mayıs 2020 22:07
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Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü, güzel manzarasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Son yıllarda kuraklık yaşayan göl, su takviyesiyle can bulurken, nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Beyaz renkli nilüfer çiçeklerini görmek için göle gelenlerin sayısında da artış yaşandı. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesiliyor.

İki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, lotus çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık olarak 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

5 YIL ÖNCE KURUMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Doğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşadı. Köyde bulunan Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği girişimi ve ilçedeki iş insanları ile belediyenin katkısıyla 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmeye başlandı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı. Gölün çevresinde ziyaretçiler için bir mesire alanı oluşturulması planlanıyor.

NİLÜFER ÇİÇEKLERİ AÇMAYA BAŞLADI

Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında bu günlerde açmaya başlayan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Göle gelenlerin sayısında son günlerde artış yaşandı. Nilüfer çiçeklerini görmek için Biga ilçesinden gelen Sebahat Dal Aydın, "Çok güzel, herkese gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

Gelini Meryem Aydın, "Çok güzel bir manzara var. İnsanın içini açıyor" derken, Göksel Aydın ise, doğa harikasını her sene görmeye gediklerini söyledi.

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, göldeki nilüfer çiçeklerinin koruma altında olduğunu, koparanlara ise, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesildiğini belirtti.

DHA
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