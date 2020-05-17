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UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
 17 Mayıs 2020 22:12
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UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.

Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.
Anadolu Ajansı
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