Kahramanmaraş'ta hastane deposunda yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası malzeme deposunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
|17 Mayıs 2020 22:17
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Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası malzeme deposunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki hastanenin deposunun çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle depo çatısında ve altındaki bazı kolilerde hasar oluştu.
Çatıya atılan bir sigara izmaritinin yangına neden olduğu bildirildi.
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