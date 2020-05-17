1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'de bir aydır Kovid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, ülkede son bir ayda yeni tip koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı.
 17 Mayıs 2020 22:22
Yazdır
KKTC'de bir aydır Kovid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 67 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

KKTC'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Tedavi süreci tamamlanan son hasta Zekai Gece (83), 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
17 Mayıs 2020 23:10		 Bu ildeki 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
17 Mayıs 2020 22:32
65'lik delikanlıların Spil'in eteklerinde tavla keyfi
17 Mayıs 2020 21:59		 Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı
17 Mayıs 2020 19:44
THY' duyurdu! 2.5 milyon hatıra bileti oluşturuldu
17 Mayıs 2020 19:22		 Mesleğini bırakıp besici oldu gelirini 10'a katladı
17 Mayıs 2020 19:00
Koronavirüs yeni hobiler edindirdi
17 Mayıs 2020 18:51		 'Salgınla ilgili önlemler, temizlik takıntısını artırıyor'
17 Mayıs 2020 18:46
65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu
17 Mayıs 2020 18:34		 4 araç değiştirerek Kastamonu'ya gelen kişiye para cezası
17 Mayıs 2020 18:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:57 - Trump, Kovid-19 aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi22:50 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı22:43 - İstanbul'un göbeğinde şaşırtan görüntü22:37 - PTT dağıtım personelinin koronavirüs mesaisi sürüyor22:32 - Bu ildeki 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti22:27 - Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor22:22 - KKTC'de bir aydır Kovid-19 vakası görülmedi22:17 - Kahramanmaraş'ta hastane deposunda yangın çıktı22:12 - UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı
22:07 - Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL21:59 - 65'lik delikanlıların Spil'in eteklerinde tavla keyfi21:51 - Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarına karantina uygulamayacak21:20 - Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi21:12 - Sağlıkta dünya markasıyız20:57 - 'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası20:47 - Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı19:51 - Türkiye, turizm açısından güvenli bölge
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Eşini virüsten kaybeden kadın: Sadece iki kez markete gitmiştik
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
İnternetin sonuna geldi, beğendiği 48 siteyi önerdi
Sıcak hava etkisini gösterdi. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşti
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
Ersin Korkut'u teselli etmek için bakın ne yaptılar?
Kaçış başladı... Vatandaş kıra, bahçeye yöneldi
Maskede fiyat oyunu... 1 TL tavanı delindi
İnek otlatırken EBA canlı derse katılan kıza, Bakan Selçuk'tan övgü
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ, 4. sınıf öğrencilerini mağdur etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 3
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 1
benzin fiyatlarına zam 2
dilan polat 2
sensörlü lamba 3
Aynen aynen 2
Can sıkıntısına başlık açmak 2
dünya sağlık örgütü 3
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
Yorum yasağı 6
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam