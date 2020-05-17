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Bu ildeki 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti

MALATYA'da, koronavirüs tespit edilmesinin ardından 4 berberin iş yerinin kapatılmasıyla tıraş konusunda çekince başladı. Malatya Berberler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, meslektaşlarının zor durumda olduğunu, 4 kişinin testinin pozitif çıkmasının tüm berber ve kuaförlerin koronavirüs taşıdığı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi
 17 Mayıs 2020 22:32
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Bu ildeki 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti

MALATYA'da, koronavirüs tespit edilmesinin ardından 4 berberin iş yerinin kapatılmasıyla tıraş konusunda çekince başladı. Malatya Berberler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, meslektaşlarının zor durumda olduğunu, 4 kişinin testinin pozitif çıkmasının tüm berber ve kuaförlerin koronavirüs taşıdığı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işletmeler arasında bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezileri, 11 Mayıs'ta yeniden açıldı. Malatya'da faaliyete başlamalarının ardından sağlık kontrolü yapılan 4 berberin 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Berberlerinde koronavirüs tespit edilen işletmeler kapatılırken, pozitif vaka olarak tedaviye alınanların temas ettiği kişiler de filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla belirlenerek, testlerden geçirildi.

Uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açtıkları salonlarına, 4 meslektaşlarında virüs tespit edildikten sonra müşterilerin gelmeye korktuğunu anlatan berberler, her türlü tedbiri aldıklarını, hijyene önem verdiklerini belirtti.

'İŞLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Malatya Berberler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, testi pozitif çıkan 4 berberin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi. Malatya dışındaki kentlerde de benzer durumda salonlar olduğunu belirten Toptaş, "Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada berber, kuaför ve güzellik salonlarının testlerini yapıyorlar. Yapılan testler sonucunda 4 meslektaşımızda bu vaka çıktı. Bu olay açıklandıktan sonra Malatya'daki hiçbir esnafın işi kalmadı. Şu anda kazançlarımız yarı yarıya hatta yarının altına düşmüş durumda. Bu konuda esnaf çok şikayetçi. Vatandaşlarımız açık olan tüm meslektaşlarımıza rahatlıkla gidebilirler. Çünkü biz 2 gündür ekiplerle denetleme yapıyoruz. Bu denetlemede herhangi bir meslektaşlarımızda olumsuz durumla karşılaşmadık" dedi.

'TIRAŞ OLMAYA ÇEKİNİYORLAR'

Kentteki berberlerden Şener Eroğlu, salonların uzun süre kapalı kaldığını hatırlatarak, "11 Mayıs günü salonumuzu açtık, çok yoğun bir taleplerimiz ve randevularımız vardı. Bazı meslektaşlarımızda koronavirüs çıkınca işlerimiz hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Şu anda insanlar tedirgin ve kafalarında soru işaretleri var ve tıraş olmaya çekiniyor. Ama bizler her türlü tedbirimizi aldık ve gerekli hijyenik ortamı oluşturduk" diye konuştu.

DHA
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